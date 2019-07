NBA - Spaniolul Gasol, pentru un an la Portland Trail Blazers

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul spaniol Pau Gasol, aflat la final de contract cu Milwaukee Bucks, a semnat un contract pe un an cu o alta echipa din liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), Portland Trail Blazers, transmite AFP. "Pau Gasol a semnat un contract pe un an cu Portland Trail Blazers",…

- Ianis Hagi are oferte de la echipe de top, dar Viitorul nu-l va ceda clubului care vine cu cei mai multi bani. Gica Hagi spune ca cea mai importanta conditie pentru realizarea transferului e garantia ca Ianis Hagi va fi folosit cat mai mult. Ianis Hagi, mesaj impresionant dupa eliminarea de…

- Mijlocasul francez Adrien Rabiot a semnat un contract cu Juventus Torino, a anuntat gruparea torineza pe site-ul oficial, citata de News.ro.Rabiot era la final de contract cu Paris Saint-Germain, unde fusese exclus din lot de câteva luni.Jucatorul de 24 de ani este campion al Frantei de…

- Romario Benzar a semnat un contract pe trei sezoane cu Lecce, plus inca un an, iar FCSB a pus o clauza in contract conform careia va mai incasa anumite sume de bani in funcție de meciurile pe care le va juca fundașul echipei naționale pentru italieni. "L-am dat, gata! Doua milioane iau pe…

- Ferland Mendy, 24 de ani, este, incepand de miercuri, noul jucator al celor de la Real Madrid. Spaniolii au confirmat oficial transferul fundașului stanga de la Olympique Lyon, pentru care au achitat 48 de milioane de euro. „Real Madrid și Olympique Lyon au ajuns la un acord privind transferul lui…

- Dinamo a ajuns la un acord cu mijlocașul defensiv Alexandru Rauța, 26 de ani, de la FC Voluntari. Potrivit surselor GSP.RO, Dinamo a ajuns in aceasta seara la un acord cu Alexandru Rauța, care vine din postura de jucator liber de contract. Acesta și-a terminat ințelegerea cu FC Voluntari, club la care…

- Dinamo vrea sa-l transfere pe David Lazar, portarul de 27 de ani al Astrei. Jucatorul ar putea ajunge liber de contract. Dinamo iși cauta un portar, dupa ce Parfait Mandanda se va intoarce la Charleroi, iar potrivit surselor GSP.RO, pe lista lui Mircea Rednic se afla David Lazar, portarul Astrei. Lazar…

- Milwaukee Bucks o conduce cu scorul general de 2-1 pe Boston Celtics in semifinalele Conferintei de Est a Ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), dupa ce s-a impus vineri cu 123-116, pe terenul adversarei. Foto: (c) Bob DeChiara-USA TODAY Sports/REUTERS Milwaukee Bucks, cea mai buna echipa…