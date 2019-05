Stiri pe aceeasi tema

- Houston Rockets, invingatoare cu 126-121 dupa prelungiri, in fata propriului public, s-a apropiat de Golden State Warriors, care conduce acum cu scorul general de 2-1 in semifinalele Conferintei de Vest a Ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA). Foto: (c) Troy Taormina-USA TODAY Sports/REUTERS…

- Parcursul excelent al echipei Columbus Blue Jackets in playoff-ul Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL) continua si in faza semifinalelor. Dupa ce a eliminat-o in primul tur pe Tampa Bay Lightning, cea mai buna echipa din sezonul regulat, Columbus, s-a impus in meciul trei…

- Echipa din statul american Texas a dispus in deplasare de Utah Jazz cu scorul de 104-101. Vedetele formatiei Houston Rockets, James Harden si Donovan Mitchell au marcat in total 56 de puncte si au oferit 15 pase decisive.

- Campioana are emoții inaintea meciului direct cu roș-albaștrii, dupa ce formația lui Mihai Teja s-a impus in partida cu Sepsi și este la doar trei puncte de “feroviari”, in clasamentul Ligii 1.

- Tampa Bay Lightning a devenit prima echipa care a acumulat 100 de puncte de la debutul actualei editii a Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL), dupa ce a reusit sa invinga, pe propriul patinoar, cu scorul de 4-3 dupa loviturile de departajare, formatia Los Angeles Kings, intr-o…

- Team LeBron a castigat All Star Game din NBA, meciul stelelor din liga nord-americana de baschet, dupa ce a invins, duminica, la Spectrum Center din Charlotte, echipa lui Giannis Antetokounmpo, scor 178-164.Echipa lui LeBron James s-a impus si anul trecut, iar in acest an a castigat desi la…

- Superstarul echipei Los Angeles Lakers, LeBron James, ramane cel mai bine platit jucator din liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), pentru al cincilea an consecutiv, cu venituri estimate la 88,7 milioane dolari (78,36 milioane euro), conform clasamentului publicat de revista economica Forbes,…

- Milwaukee Bucks a deveni prima echipa care a obtinut 40 de victorii de la debutul actualei editii a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), impunându-se pe teren propriu, cu scorul de 148-129, în fata formatiei Washington Wizards, într-o partida disputata miercuri seara,…