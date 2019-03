Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul rus a aprobat o lege controversata care permite autoritatilor sa retina orice persoana care da dovada de "lipsa de respect" fata de Guvern sau oficiali rusi, inclusiv fata de presedintele Vladimir Putin, pe retelele de socializare online, relateaza cotidianul The Guardian. Legea,…

- Facebook si Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite negociaza o amenda de "miliarde de dolari" pentru problemele retelei de socializare online legate de confidentialitatea si protectia datelor. Amenda va fi...

- Facebook și Comisia Federala pentru Comerț (FTC) din Statele Unite negociaza o amenda de "miliarde de dolari" pentru problemele rețelei de socializare legate de confidentialitatea si protectia datelor, potrivit unui raport publicat de Washington Post, relateaza Associated Press, conform Mediafax.Washington…

- Washington Post a informat, joi, ca amenda va fi cea mai mare impusa vreodata unei companii din domeniul tehnologiei. Citand surse anonime, cotidianul a mai informat ca cele doua parti nu au convenit inca asupra unei sume exacte. Facebook a inregistrat cateva pierderi in ceea ce priveste confidentialitatea…

- Tot ceea ce trebuie sa faca viitorii angajați este sa aiba grija de cladirea istorica și de hotel, scrie CNN. Farul East Brother a fost construit in 1874 cu scopul de a-i ajuta pe marinari sa navigheze teferi, in nopțile cețoase, in largul orașului San Francisco. Farul mai funcționeaza și azi,…

- Urmatoarea mare sarbatoare a fotbalului va avea loc in 2022, cand Qatar va gazdui Cupa Mondiala. Pana atunci insa, Orientul Mijlociu face o repetitie importanta pentru CM 2022, organizand Cupa Asiei.

- Andre Iguodola, jucatorul echipei campioane Golden State Warriors, a fost amendat cu suma de 25.000 de dolari pentru ca a aruncat, in mod ''periculos'', o minge catre spectatori, in timpul meciului disputat sambata cu Portland Trail Blazers, a anuntat, luni, Kiki VanDeWeghe, vicepresedintele…

- Justitia columbiana a condamnat grupul brazilian de constructii Odebrecht, implicat intr-un vast scandal de coruptie in America Latina, sa plateasca o amenda de 252 de milioane de dolari si i-a interzis orice contract public in tara timp de zece ani, relateaza AFP preluata de Agerpres. Compania…