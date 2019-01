Nazare: PNL București sprijină cetățenii prejudiciați de RADET Filialele PNL din București ofera asistența juridica tututor asociațiilor de proprietari care au fost prejudiciate de lipsa agentului termic in aceasta iarna. Prim-vicepreședintele PNL București, Alexandru Nazare, a anunțat ca proprietarii pot cere RADET despagubiri pentru deficiențele privind furnizarea agentului termic. „Bucurestenii care au tremurat de frig in perioada sarbatorilor de iarna din cauza incompetentei The post Nazare: PNL București sprijina cetațenii prejudiciați de RADET appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

RADET Bucuresti anunta ca, incepand de duminica, 21 octombrie, la orele 22.00, va demara probele la cald pentru consumatorii de tip urban din Capitala, avand in vedere prognoza meteo care anunta temperaturi scazute in serile urmatoare.

