Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a reacționat dupa decizia Curții de Apel București de a anula toate hotararile de inființare a celor 22 decompanii municipale. „Am aflat in aceasta seara soluția Curții de Apel București, care a admis recursul USR și a dispus anularea Hotararilor CGMB prin care s-a decis inființarea…

- Problemele care afecteaza principiile statului de drept in Romania, Polonia si Ungaria au impact negativ asupra investitiilor si dezvoltarii economice, afirma Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene...

- Problemele care afecteaza principiile statului de drept in Romania, Polonia si Ungaria au impact negativ asupra investitiilor si dezvoltarii economice, afirma Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene si comisar UE pentru Locuri de munca, Investitii, Crestere economica si Concurenta.

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Asociatia Accept, la mai putin de doua luni distanta de preluarea Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, stocurile de medicamente utilizate in tratarea persoanelor care traiescu cu HIV sunt extrem de scazute si risca sa nu asigure…

- "Raport extrem de negativ al Comisiei, rezolutie severa a eurodeputatilor: Bucurestiul, care va prelua in ianuarie presedintia prin rotatie a Consiliului UE, se afla sub focul criticilor europene pentru reforme acuzate ca aduc atingere independentei justitiei", comenteaza AFP, potrivit Agerpres.…

- ''In cazul in care se adopta amnistia și grațierea, fie prin ordonanța, fie prin lege in Parlament, va veni Apocalipsa de la Bruxelles cu masuri care pot duce la ceea ce se intampla acum in Ungaria cu ruperea articolului 7. Din pacate, actuala coaliție s-a vulnerabilizat in raport cu partenerii lor…

- Celebrul muzician israelian Asaf Avidan a susținut un concert in cadrul Balkanik Festival, care a avut loc la Gara Regala Baneasa, in perioada 7-9 septembrie. La finalul show-ului care a durat mai mult decat era preconizat inițial, artistul a facut cateva marturisiri. Asaf Avidan are origini romanești,…

- Va ramane in istorie! Nameti de cinci metri inaltime tancuri scoase pe strazi pentru tasarea zapezii si un oras intreg cu lopeti in mana. Asa arata Bucurestiul pe 3 februarie 1954. Ceea ce a pornit ca o ninsoare oarecare s-a transformat in cea mai cumplita iarna a secolului XX din Romania. In primele…