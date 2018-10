Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru democrat-liberal al transporturilor, Alexandru Nazare, este de parere ca autostrada in regim de drum expres este un „proiect compromis”. El spune ca Sibiu-Pitești va fi gata cel mai devreme in 2027. Potrivit unei postari pe pagina sa de Facebook, Alexandru Nazare spune ca „aceasta este…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, inainte de a intra in ședința Comitetului Executiv al PSD, ca, in cazul in care Liviu Dragnea nu-și da demisia, oricum s-a caștigat ceva și anume ca s-a ajuns la concluzia potrivit careia lucrurile nu merg in direcția buna. Primarul Capitalei a facut și…

- Fost ministru al transporturilor, liberalul Alexandru Nazare face o pledoarie pentru libertate și educație și se declara, intr-o nota ironica, “pro-referendum” pentru familie. “Cu acesta ocazie aflam și noi cam cați mai suntem, ce categorii sociale sunt majoritare și gradul de educație al societații…

- Liviu Dragnea a reacționat, luni seara, in emisiunea “Sinteza Zilei”, de la Antena 3, dupa ce fostul premier Victor Ponta a publicat, pe pagina sa de Facebook și la postul B1 TV, doua fotografii in care președintele PSD apare alaturi de George Maior și Florian Coldea. Intr-una dintre cele doua poze…

- Senatorul PSD Claudiu Manda a postat pe pagina oficial[ de Facebook a PSD Dolj c\teva precizari referitoare la Comitetul Executiv Național al partidului, desfașurat, la sfarșitul acestei saptamani, la Neptun. Potrivit notiței lui Claudiu Manda, in urma Comitetului Executiv Național se pot trage cateva…

- Propunerea primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, care a cerut, sambata, demisia ministrului de interne Carmen Dan sau retragerea sprijinului politic, a fost supusa la vot in sedinta Comitetului Executiv National al PSD si a fost respinsa, informeaza news.ro. Potrivit unor surse din partid,…

- Soția lui Dacian Cioloș a anunțat pe pagina sa de Facebook ca, luni seara, va practica o ședința de meditație profunda cu gandul la „Romania ei draga”, in plin conflict social și politic prin care trece țara. Valerie Ciolos-Villemin și-a anunțat fanii ca, luni seara, intre orele 20.55 și 21.25, va…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un nou mesaj – difuzat de data aceasta live, pe pagina de Internet a Administrației Prezidențiale – prin care iși menține, in mare parte, opiniile exprimate deja in noaptea de vineri spre sambata, imediat dupa violențele din Piața Victoriei, pe contul sau…