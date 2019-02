Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Nayib Bukele, fost primar și militant pentru combaterea corupției, a obținut 53% dintre voturi in cadrul alegerilor de duminica din El Salvador, devenind primul președinte din ultimii 30 de ani care nu face parte din unul dintre cele doua partide importante din țara, relateaza BBC.…

- Buzoianul George Sava, secretar general ajunct in Ministerul Agriculturii, a fost ales președinte al Consiliului de Administrație al Casei Romane de Comerț și Produse Agroalimentare „Unirea”. Instituția in cauza a fost inființata prin hotarare de guvern la ședința din 29 noiembrie desfașurata la Alba…

- Presedinte PSD Sibiu Bogdan Trif a declarat, vineri, ca seful statului Klaus Iohannis nu are nicio intentie sa respecte ordinea constitutionala si sa numeasca ministrii nominalizati de catre premierul Viorica Dancila, adaugand ca in acest fel Iohannis „saboteaza din nou Romania”.

- Victor Ponta are pretentii mari: vrea pentru români un presedinte ca Barack Obama din decembrie 2019. Fostul premier sustine ca putem spera la ceva mai bun, fara sa fim nevoiti sa alegem între Iohannis si Dragnea!

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar pe cauțiune, a inculpatului Lucian Duța, fost președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, pentru luare de mita in forma continuata.

- Ieșire dura a fostului senator Dan Voiculescu la adresa fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu."Curtea de Apel a admis contestația referitoare la tergiversarea dosarului in care Traian Basescu iși recunoaște intervenția asupra magistraților din cazul Telepatia și a fixat un termen…

- Uli Hoeness a fost reales presedinte al Consiliului de Supraveghere al clubului german de fotbal Bayern Munchen, el avand astfel un nou mandat pentru patru ani. ''Uli este Bayern. El si-a dorit mult sa continue inca patru ani, ceea ce arata dragostea sa pentru club'', a…

- Senatorul Mihai Fifor a fost ales, duminica, presedinte al Consiliului National al PSD, cu unanimitate de voturi. Consiliul National al PSD s-a reunit la Palatul Parlamentului. La sedinta participa peste...