Navy Day/Iohannis: To deter hostile acts in Black Sea region, we further need coordinated approach

- „Marea Neagra și intreaga regiune au o importanța strategica deosebita pentru intregul stațiu euro-atlantic. Securitatea este vitala in asigrarea secutitații noastre, a tuturor. Pentru descurajarea actelor ostile, avem nevoie de o abordare coerenta, coordonata la toate nivelurile. Ca stat membru…

- The Romanian Naval Forces will organise on Wednesday and Thursday in Constanta, Mangalia, Tulcea and Bucharest a series of events dedicated to the Romanian Navy Day, a release of the National Defence Ministry (MApN) sent on Tuesday informs. According to the quoted source, the events will start on…

- "In primul an de mandat, Președintele Romaniei a avut de gestionat tragedia de la Colectiv. Atat de eficient a fost leadership-ul domniei sale incat, aproape patru ani mai tarziu, ne confruntam cu un alt eșec sistemic al instituțiilor statului: tragedia de la Caracal. In cei patru ani…

- Carmen Iohannis, sotia presedintelui Klaus Iohannis, a fost prezenta la Sarbatoarea Crinului de la Biserica Catolica Sfantul Anton de Padova din Constanta. Astazi este chiar ziua de nastere a sefului de stat.

- Constanta gazduieste a treia editie a conferintei „The Black Sea and Balkans Security Forum”, un format de discutii care ofera prilejul pentru zeci de experti, analisti, dimplomati si reprezentanti ai institutiilor statului sa analizeze in profunzine riscurile si amenintarile din zona si solutiile pentru…

- Curtea Constitutionala a României urmeaza sa dezbata, miercuri, sesizarea PNL si USR asupra actului normativ pentru modificarea articolului 30 din Legea 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a României, dar și cea a președintelui Klaus Iohannis privind contul individual de economii…

- Cu PNL in creștere constanta, in ultimele trei luni, cu PSD la guvernare, dar in scadere lenta, cu ALDE și Pro-Romania in marja unui 10% fluctuant, cu USR-Plus intr-o dinamica dificila, dar pozitiva, cu un PMP scos din zona ”lanternei roșii” de candidatura lui Traian Basescu, și cu un UDMR care are…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat marți, intr-o conferința de presa alaturi de premierul Viorica Dancila, la Frasin (Suceava), ca construirea spitalului regional din Constanța nu poate sa inceapa pentru ca o hartie este blocata la Cotroceni.„Este un memorandum pentru un spital…