Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cumplit a avut loc la Hunedoara. O tanara de 25 de ani a pierdut controlul volanului intr-o curba, a intrat pe contrasens si a lovit violent o alta masina in care se afla o femeie de 32 de ani. In urma impactului, soferita care circula regulamentar a decedat pe loc. Carambol din…

- Explozia s-a produs in zona de sud-vest din Austin. Politistii au confirmat informatiile de pe retelele de sociale legate de aceasta explozie, precizand ca ar fi grav raniti doi barbati de aproximativ 20 de ani. De asemenea, s-au primit informatii despre o serie de explozii intr-o zona invecinata,…

- Inspectoratul General al Politiei Romane a informat faptul ca pe raza comunei Cotorca din judetul Ialomita doua masini s-au ciocnit. In urma impactului, patru persoane au fost ranite usor, informeaza Radio Constanta.

- Cel putin 49 de persoane au murit, iar alte 22 au fost ranite, dupa ce un avion de pasageri, care apartine companiei US-Bangla Airlines, s-a prabusit in apropierea aeroportului international Kathmandu, in Nepal, informeaza site-ul agentiei Dpa. Avionul transporta 71 de persoane, inclusiv…

- Tragedie aviatica : Un avion s-a prabușit la aterizare. 67 de persoane se aflau la bord ”Am recuperat cadavre si persoane ranite”.FOTO Un avion de pasageri al unei companii din Bangladesh s-a prabusit luni la aterizare pe aeroportul din capitala Nepalului, Kathmandu, transmit AFP, dpa si BBC News, potrivit…

- Incendiul a izbucnit intr-un apartament situat la parterul blocului. Doua persoane cu arsuri de gradul doi au fost transportate la Spitalul Municipal din Tecuci, iar 21 de persoane, dintre care patru copii, au fost evacuate din cauza fumului. La fata locului actioneaza trei autospeciale de…

- ACCIDENT grav la HIDEAGA. Trei persoane ranite dupa ce un autoturism a intrat frontal intr-un imobil Ieri dimineata, in jurul orei 06.00, pe raza localitatii Hideaga s-a produs un accident de circulatie cu mai multe victime. Un barbat de 35 ani, domiciliat in orasul Drochia, Republica Moldova, care…

- Un tanar de 23 de ani și-a pierdut viața in aceasta dimineața intr-un grav accident rutier produs pe raza comunei Draguțești. Alte patru perosoane au fost ranite și au ajuns la spital pentru ingrijiri medicale. Potrivit polițiștilor, mașina condusa de tanarul de 23 de ani a intrat intr-un cap de pod…

- Cinci persoane cu varste cuprinse intre 18 si 50 de ani au fost ranite grav, dupa ce masina in care se aflau a intrat, luni dimineata, intr-un cap de pod, pe E 79, in localitatea Dragutesti din judetul Gorj. Patru victime au fost duse la spital, iar una este resuscitata la locul accidentului.

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Movilita, judetul Constanta. Din primele informatii trei persoane, printre care doi copii, au fost ranite. Potrivit Serviciului ed Ambulanta Judetean Constanta un copil ar fi in stare foarte grava. La fata locului intervin cadrele…

- In data de 01.03.2018 in jurul orei 01.00 a fost primit prin intermediul nr. unic de urgenta 112 un apel care anunta un incendiu izbucnit la un autotren in comuna Golesti, judetul Vrancea. Acesta se afla in parcarea unei societati comerciale aproape de o hala de productie. S a intervenit din partea…

- Cinci persoane au fost ranite, intre care doua grav, in urma unui grav accident rutier care a avut loc, marti dupa amiaza, pe DN 25, in apropierea localitatii galatene Tudor Vladimirescu. Traficul rutier este blocat, dar soferii ocolosesc prin camp zona accidentului, potrivit Romania TV. Purtatorul…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut luni, la amiaza, pe DJ 106, la iesirea din municipiul Sibiu, dupa ce un autoturism a intrat in coliziune cu un microbuz, in zona...

- Duminica, 25 februarie, in jurul orei 17:10, pe DN1 E60, pe raza comunei Poieni, județul Cluj, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul a doua persoane, ranirea grava a trei persoane și ranirea usoara a altor trei persoane. Conform primelor verificari, un barbat, de 48 ani, din Oradea, in timp…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața, in jurul orei 08:40, la un imobil din localitatea Maia, comuna Bobalna. Potrivit primelor informații, incendiul s-a soldat cu trei victime o femeie și doi copii, in varsta de 11, respectiv 13 ani. Se pare ca mama celor doi minori ar fi incercat sa aprinda…

- Accident grav în Bistrița. Doua autoturisme s-au ciocnit în localitatea Ilva Mica, la ieșirea spre Sîngeorz Bai. S-a activat Planul Roșu de intervenție. Zece persoane au fost ranite, din care doua sunt în stare grava.

- ACCIDENT CUMPLIT pe DN1C in localitatea ILBA. Doua persoane ranite grav.DOUA masini implicate din care una rasturnata. TRAFIC BLOCAT. FOTO Politistii au fost sesizati ca in Ilba langa postul de politie, a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in urma cu cateva minute, soldat cu doua victime ranite.…

- Sase persoane au fost ranite, luni dimineata, intr-un accident rutier petrecut pe Drumul National 7 – Valea Oltului, pe raza localitatii Racovita, judetul Valcea. Un sofer a adormit la volan si, intr-o curba, s-a izbit frontal de o masina care venea din sens opus.

- Cinci persoane au suferit arsuri grave. In urma exploziei, hotelul de trei etaje a fost distrus total. Exploziile buteliilor sunt frecvente in India, unde normele de siguranta sunt rareori respectate, insa de cele mai multe ori incidentele de acest tip nu se soldeaza cu atat de multe victime.

- Jocurile Olimpice 2018, de la JO2018 PyeongChang, aduce vești proaste. Aproape șaisprezece persoane au suferit rani ușoare, din cauza unor rafale puternice vant inregistrate la Gangneung, unul dintre siturile Jocurilor Olimpice de iarna, informeaza agentia EFE.

- Un copil de patru ani, un bebelus si mama lor au suferit rani grave, duminica seara, in urma unui accident care a avut loc pe DN 56 A, in comuna Simian, din judetul Mehedinti, dupa ce masina condusa de femeie a intrat in coliziune cu o ambulanta in misiune, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Politia din Beijing a informat intr-un comunicat ca au retinut un barbat in legatura cu atacul din mall-ul Joy City din districtul Xidan. Trei barbati si zece femei au fost trimisi la spital dupa atac iar una dintre femei a murit din cauza ranilor, a spus politia. Toate celelalte persoane sunt asteptate…

- Doua persoane au fost ranite, dupa ce mașina in care se gaseau a derapat și s-a izbit de un cap de pod. Accidentul s-a inregistrat ieri, pe DN17B, in comuna Dorna Arini. La volan era un barbat de 52 de ani, din Broșteni. El nu a adaptat viteza pe carosabilul acoperit cu zapada. Din accident […]

- Un accident rutier soldat cu ranirea a trei persoane a avut loc, joi, pe raza localitatii Braiesti, pe drumul national DN 29 B, care leaga municipiile Botosani si Dorohoi. Accidentul, in care au fost implicate trei autoturisme, s-a produs, potrivit Politiei, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile…

- Zeci de persoane au fost ranite, trei fiind in stare grava, in urma unei explozii produse miercuri dupa-amiaza intr-o uzina chimica situata la periferia orasului italian Milano, afirma surse citate de presa italiana.: Twitter) In momentul producerii deflagratiei, in apropierea rezervorului…

- Un barbat a fost retinut dupa ce cateva persoane au fost ranite dupa ce individul ar fi deschis focul dintr-un autoturism in orasul Macerata, centrul Italiei, a informat politia sambata, relateaza dpa. Politia le-a cerut locuitorilor orasului sa evite spatiile publice, iar primarul le-a…

- Explozia unei bombe vizând un post de politie s-a soldat cu 24 de persoane ranite usor, sâmbata, în provincia Esmeraldas, în nordul Ecuadorului, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP. Într-un comunicat, biroul procurorului ecuadorian a informat ca…

- Doua persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP, potrivit agerpres.Potrivit primelor informatii, intre pasageri se regasesc si mai…

- Un vehicul care circula cu viteza a intrat in oamenii aflati pe trotuar in zona plajei de la Copacabana din orasul brazilian Rio de Janeiro, aparent fiind vorba de un accident, a anuntat politia, care a precizat ca un bebelus de opt luni a decedat, iar 15 persoane au fost ranite. Imaginile prezentate…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta, in zona Far. Din primele informatii doua persoane au fost ranite in accident. Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta victimele au fost diagnosticate cu trauma usoara. ...

- Un grav accident a avut loc intr-o curba extrem de periculoasa de pe Valea Oltului. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Unul dintre automobile, inmatriculat in Bucuresti si condus de un barbat de 28 de ani, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism inmatriculat…

- Explozia s-a produs, luni, la o teava de gaze dintr-un parc de sonde petroliere din localitatea Hurezani, judetul Gorj. Deflagrația a fost extrem de puternica, fiind urmata de un incendiu. Din fericire, angajații au reușit sa se evacueze in timp util. Aproximativ 10 autoturisme aflate…

- Opt elevi si o profesoara au fost raniti luni intr-o scoala din Rusia in regiunea Permi (Ural), dupa un atac cu cutit intreprins de doi indivizi cu cagule pe cap, cei doi atacatorii fiind deja retinuti de politie, relateaza RIA Novosti si EFE. Alte media ruse informeaza ca bilantul atacului este…

- Sase persoane au fost ranite într-o explozie produsa duminica într-un complex de locuinte din apropierea orasului Milano, din nordul Italiei, relateaza agentia de presa ANSA, citata de Reuters.

- Doua persoane au fost ranite sambata, in urma exploziei unei butelii intr-o locuinta din localitatea Spiru Haret, deflagratia fiind urmata de un incendiu, potrivit ISU Braila. Explozia a fost urmata de un incendiu, care a fost lichidat de Serviciul pentru Situatii de Urgenta Voluntari, nefiind…

- Opt persoane au fost ranite, vineri seara, 12 ianuarie, intr-un accident produs pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca. Accidentul rutier s-a produs din cauza unui șofer care a schimbat banda de mers fara sa se asigure. Trei autoturisme au fost implicate in coliziune. Accidentul rutier s-a produs in jurul…

- Opt persoane au fost ranite usor si un magazin Apple a fost evacuat in Zurich (Elvetia) din pricina unei baterii de iPhone care s-a supraincalzit, potrivit romaniatv.net. Un client a intrat in graba in magazinul Apple din Zurich, situat pe principala artera comerciala din apropierea garii, din pricina…

- Doua persoane au fost ranite, duminica, in urma unei explozii produse la metroul din Stockholm. Deocamdata nu se știe daca este vorba de un act terorist, scrie the Independent. Explozia a avut loc in jurul orei locale 11:00, intr-o statie de metrou din suburbia Huddinge, in partea de sud a orasului…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,1 a avut loc, sâmbata, în vestul Iranului, a anuntat televiziunea iraniana. Cel puțin opt persoane au fost ranite, relateaza Reuters. Știre în curs de actualizare

- Cel putin zece persoane au murit si 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane. Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar,…

- Cel putin 23 de persoane au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit, marti, intr-o cladire de apartamente situata in cartierul Bronx din orasul american New York, au anuntat autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Inca un accident rutier a avut loc marți dimineața pe DN 1 in, la ieșire din Decea. Din primele informații este vorba despre o coliziune puternica intre doua mașini. In urma impactului trei persoane au fost ranite, din care o victima este incarcerata, dar conștienta. Potrivit IPJ, traficul a fost oprit…

- Un accident rutier s-a produs in acesta dimineața, in jurul orei 8.30, pe DN1, pe raza localitații Decea. Doua persoane au fost ranite in urma unei coliziuni intre doua autoturisme. Traficul este ingreunat, marți dimineața in jurul orei 8.30, pe DN1, pe raza localitații Decea, datorita unui accident…

- Patru persoane au fost ranite in Torino, din cauza exploziei unei bombe artizanale, imediat dupa miezul nopții. S-a intamplat in via delle Querce, potrivit agenției naționale de presa din Italia.Bomba a distrus patru mașini parcate și a spulberat ferestrele a treizeci de case. Carabinierii…

- Atentat TERORIST de ultima ORA. Cel putin 40 de persoane au murit, iar alte 30 au fost ranite Cel putin 40 de persoane au murit, iar alte 30 au fost ranite, joi, in urma unui atentat sinucigas comis cu o bomba la un centru religios si cultural al siitilor, aflat in capitala afgana Kabul. Ministerul…

- ''O deflagratie a avut loc catre ora locala 18,30 (15,30 GMT) intr-un supermarket de pe bulevardul Kondratiev din Sankt Petersburg. Potrivit primelor informatii, exista mai multi raniti'', a indicat politia intr-un scurt comunicat, potrivit Agerpres. Citeste si Accident ingrozitor in Rusia,…

- Sase persoane, dintre care doi copii, au ajuns la spital in urma unui accident rutier produs pe drumul national E85, in comuna Bunesti, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Un grav accident s-a produs dupa ce au intrat in coliziune frontala doua autoturisme, unul cu numar de…

- Un grav accident s-a produs dupa ce au intrat in coliziune frontala doua autoturisme, unul cu numar de de inmatriculare de Bucuresti si unul de Suceava, in care se afla cate o familie, una dintre acestea cu doi copii. Potrivit Agerpres, la fata locului s-au deplasat doua module SMURD, doua…

- Accidentul rutier a avut loc pe sensul de mers Vatra Dornei - Campulung Moldovenesc, in eveniment fiind implicat un microbuz de transport persoane. Soferul acestuia a pierdut controlul volanului intr-o curba si a intrat pe contrasens, lovindu-se astfel de un parapet din apropiere. Citeste…