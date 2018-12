Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a-l convinge pe presedintele francez Emmanuel Macron de corectitudinea deciziei sale de a sechestra trei nave ucrainene duminica trecuta, liderul rus Vladimir Putin a luat o foaie si a desenat pozitiile navelor, au relatat vineri consilieri ai presedintelui francez, informeaza sambata AFP. In…

- Pentru a-l convinge pe presedintele francez Emmanuel Macron de corectitudinea deciziei sale de a sechestra trei nave ucrainene duminica trecuta, liderul rus Vladimir Putin a luat o foaie si a desenat pozitiile navelor, au relatat vineri consilieri ai presedintelui francez, informeaza sambata AFP,…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au discuta vineri, pe marginea summitului liderilor din G20, despre situatia din Siria si din Ucraina, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Inalți oficiali din Germania, Rusia, Ucraina și Franța se intalnesc luni in Berlin pentru a cauta sa gaseasca o soluție comuna pentru escaladarea tensiunilor dintre Moscova și Kiev, a declarat un purtator de cuvant al ministerului german de externe, citat de Reuters.

- Peste 22.000 de politisti argentinieni vor fi mobilizati saptamana viitoare in timpul summitului sefilor de stat si de guvern ai G20 la Buenos Aires, unde sunt asteptati Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping si Emmanuel Macron, relateaza Agerpres, citand AFP.

- Jean Claude Juncker a declarat la o conferinta de presa gazduita de Suddeutsche Zeitung in Berlin ca a petrecut „sase ore cu Trump” discutand despre relatiile comerciale. „A fost un eveniment foarte competitiv, destul de dur din cand in cand , n-a fost distractiv deloc, dar ... nu exista un…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, omologul sau rus Vladimir Putin, seful statului francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german Angela Merkel se reunesc sâmbata, la Istanbul, pentru un summit cu privire la Siria, menit sa consolideze armistitiul fragil la Idlib si

- Intr-un articol pentru o publicatie ucraineana, citata de Infotag, fostul consilier al presedintelui rus Vladimir Putin a scris ca datele prezentate in presa precum ca Moldova ocupa locul 133 in lume cu 2694 de dolari din Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor, in timp ce Ucraina ocupa locul…