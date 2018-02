Stiri pe aceeasi tema

- Afirmatiile Statelor Unite potrivit carora Rusia isi sporeste capacitatile in Marea Neagra sunt "clar o minciuna", a declarat marti, pentru agentia de presa oficiala rusa RIA Novosti, Evgheni Serebrennikov, vicepresedintele Comisiei pentru aparare si securitate din Consiliul Federatiei (camera superioara…

- Rusia a recunoscut marti ca "zeci" de cetateni rusi au fost raniti la inceputul lui februarie in urma unor lovituri americane in Siria, precizand insa, inca o data, ca acestia nu faceau parte din armata rusa, scrie AFP.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat ca la Reuniunea ministrilor apararii din statele membre ale NATO, Romania a militat ca pe agenda Summit-ului NATO din luna iulie chestiunea securitatii la Marea Neagra sa fie abordata separat, ”in contextul in care Federatia Rusa continua militarizarea…

- Ministerul de externe de la Kiev a anuntat luni ca Ucraina a depus un memoriu la o instanta de arbitraj de la Haga, in cadrul Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii (UNCLOS), in sprijnul drepturilor sale asupra apelor teritoriale din jurul peninsulei Crimeea, informeaza Xinhua. 'Memoriul…

- ”Chiar daca ministrul Melescanu a negat semnarea unui acord pe tema energiei cu Ungaria, premierul Viktor Orban impreuna cu ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, sustin contrariul. Potrivit acestora, Romania urmeaza sa-si asume obligatia de a pune la punct conditiile tehnice pentru a…

- Rusia are suficiente mijloace și forțe pentru a raspunde la provocarile americane din Marea Neagra, a declarat vicepreședintele comisiei a Dumei de Stat pentru aparare și securitate, Iuriy Șvatkin

- Acuzatiile de amestec rusesc in alegerile americane sunt "gogosi", a apreciat seful diplomatiei ruse sambata, la o zi de la inculparea a 13 cetateni rusi pentru presupusa lor intruziune in alegerile prezidentiale americane, relateaza AFP."Atat timp cat nu avem fapte, toate acestea sunt gogosi",…

- O nava sub pavilion moldovenesc a fost pe cale sa se scufunde in Marea Neagra, in apropiere de judetul roman Constanta. Cei sapte oameni care se aflau la bordul ambarcațiunii au fost evacuati de salvatorii romani. Echipajul era format din marinari din Rusia, Ucraina si Republica Moldova. Potrivit informatiilor…

- Mai multi lideri din agentiile americane de informatii au avertizeaza ca Rusia va incerca sa intervina in alegerile americane din 2018, folosindu-se de retelele sociale pentru a raspandi propaganda si stiri false, la fel cum a facut in campania din 2016, relateaza Reuters.

- Forțele militare americane au ucis și ranit saptamana trecuta peste 200 mercenari ruși in Siria, ceea ce poate fi cel mai sangeros conflict direct dintre SUA și Rusia, relateaza Bloomberg.

- Ingerinta Rusiei in politica americana continua si ameninta alegerile la jumatatea mandatului prezidential programate in luna noiembrie, a declarat marti Dan Coats, directorul comunitatii nationale de informatii americane, in cadrul unei audieri in Senat, relateaza AFP. 'In intreaga…

- CHIȘINAU, 13 feb — Sputnik. „Cel mai frumos criminal din lume", Jeremy Meeks, a ajuns recent la Moscova pentru a participa la filmarea clipului video WI-FI al prezentatoarei de televiziune Olga Buzova. În timpul liber, acesta a facut o plimbare prin centrul capitalei ruse,…

- Prezența militara a Rusiei in Siria complica desfașurarea operațiunilor americane in aceasta țara impotriva organizației teroriste „Statul islamic”, se arata in raportul Inspectoratului general al Pentagonului. In special, in raport se subliniaza „manevrele periculoase ale avioanelor rusești in apropierea…

- Rusia va trebui sa suporte 'consecintele' daca intervine in alegerile legislative care vor avea loc in noiembrie in SUA, a avertizat marti secretarul de stat american Rex Tillerson, aflat intr-un turneu diplomatic in America Latina, relateaza AFP. Intr-un interviu acordat postului…

- Cei doi miniștri de Externe au avut luni un dejun de lucru la București, in cadrul caruia au discutat despre securitatea regionala si despre relatia celor doua tari vecine, informeaza Agerpres . Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020,…

- Lituania a acuzat luni Rusia ca desfasoara in enclava Kaliningrad rachete Iskander, capabile sa poate ogive nucleare, transmite AFP, informatia fiind confirmata de presedintele comitetului de aparare din camera inferioara a parlamentului rus intr-o declaratie acordata agentiei RIA, citata de Reuters,…

- CHIȘINAU, 4 feb — Sputnik. „Cel mai frumos criminal din lume", Jeremy Meeks, a ajuns la Moscova pentru a participa la filmarea clipului video WI-FI al prezentatoarei de televiziune Olga Buzova. În timpul liber, acesta a facut o plimbare prin centrul capitalei ruse, publicând…

- Forțele Navale Romane in cooperare cu celelalte categorii ale forțelor armate și in context aliat cu NATO, UE și alte inițiative bilateral contribuie la menținerea și asigurarea securitații și libertații de navigație in domeniul maritim și fluvial, potrivit șefului Statului Major al Forțelor Navale,…

- Doua grupari navale NATO, alcatuite din șapte nave de lupta, se afla in portul militar Constanța pentru a participa la exerciții in Marea Neagra impreuna cu Forțele Navale Romane. Navele britanice HMS Duncan si HMS Enterprise, acostate la dana Pasageri au fost vizitate, astazi, de sute de localnici.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, astazi, la Constanta, ca, dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, contextul de la Marea Neagra este unul complicat, dorind ca Romania sa joace un rol esential in aceasta regiune.

- Fregata „Regele Ferdinand” si distrugatorul maritim „Lt. Lupu Dinescu” vor face parte din cele doua grupari navale NATO care in aceasta perioada vor supraveghea traficul maritim si vor efectua misiuni specifice in Marea Neagra. Cele doua nave romanesti, alaturi de navele britanice si turcesti, vor actiona…

- Moscova a dat asigurari potrivit carora rusii ar fi luat"toate precautiile necesare", insa Washingtonul a calificat aceasta operatiune ca fiind "periculoasa", potrivit rt.com. Un avion de lupta rusesc, de tip Suhoi Su-27, a interceptat in data de 29 ianuarie 2018 un avion american de securitate…

- Moscova va raspunde in mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizand ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza agentia rusa RIA Novosti, citata de Agerpres.

- „Anul 2018 nu este doar anul Centenarului, ci și unul dintre ultimele trenuri ca Romania sa nu cada intre scaune, intr-o lume in plina reașezare. Nu este tarziu sa ne jucam carțile bine. Suntem, insa, in cea mai precara situație de la integrarea in UE și in NATO. Iata cateva riscuri și capcane pe care…

- Duma de Stat din Rusia propune ca nu doar instituțiile media, dar și persoanele fizice care sunt platite de alte tari pentru a raspandi informatii sa fie considerate "agenți straini".Un proiect de lege in acest sens a fost votat astazi in prima lectura.

- Anul 2018 nu este doar anul Centenarului, ci și unul dintre ultimele trenuri ca România sa nu cada între scaune, într-o lume în plina reașezare. Nu este târziu sa ne jucam carțile bine. Suntem, însa, în cea mai precara situație de la integrarea în UE…

- Emmanuel Macron a declarat razboi știrilor false. Președintele Franței a anunțat ca exista planuri pentru introducerea unei legi care sa combata „știrile false”. In plus, el a subliniat ca, in timpul alegerilor, rețelele de socializare vor trebui sa respecte reguli mai stricte privind conținutul pe…

- Un nou nume a fost adaugat pe lista femeilor din Rusia care au ambitii prezidentiale. O cunoscuta jurnalista musulmana a decis sa intre in cursa pentru alegerile prezidentiale din luna martie, relateaza Russia Today.

- Pentagonul acuza Rusia de incalcarea deliberata a acordului privind prevenirea incidentelor dintre aeronavele americane și ruse in spațiul aerian sirian, scrie Radio Liberty. „Rusia refuza sa respecte cadrul de cooperare stabilit prin acord bilateral in Siria. Unele dintre cele șase incidente care au…

- Rusia lucreaza la masuri defensive pentru a contracara posibile noi sanctiuni din partea Statelor Unite si a altor tari, a anuntat Kremlinul. Iesind in fata presei, purtatorul de cuvant al...

- Rusia a avertizat Statele Unite si Canada cu privire la consecintele furnizarii de armament guvernului de la Kiev. Pyotr Ilyichev, adjunctul reprezentantului Rusiei in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, a afirmat ca o astfel de decizie ar impinge Kievul in noi aventuri militare.

- Statele Unite trebuie sa abandoneze "mentalitatea specifica Razboiului Rece" si sa accepte ascensiunea Chinei, avertizeaza Administratia de la Beijing, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a catalogat statul chinez drept rival strategic. "Indemnam Statele Unite sa inceteze actiunile…

- Președintele Donald Trump "a spus clar in mai multe randuri ca doua țari ca Rusia și SUA nu-și pot permite sa nu aiba o relație productiva, insa in prezent nu este cazul și știm cu toții de ce", a spus el la o reuniune in fața funcționarilor Departamentului de Stat, facandu-și bilanțul ca șef al…

- Mihail Saakașvili a fost eliberat. Un tribunal din Kiev l-a eliberat luni seara pe opozantul Mihail Saakașvili, arestat sambata, respingand astfel solicitarea Parchetului, care ceruse in acest caz consemnare la domiciliu cu brațara electronica pentru fostul președinte georgian, transmite Agerpres .…

- Președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv a comentat decizia forului executiv al CIO de a suspenda Rusia de la Jocurile Olimpice de iarna din 2018 Președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv (CNO), Nicolae Juravschi, a declarat intr-un comentariu pentru Sputnik ca Jocurile Olimpice…

- Moscova a declarat noua institutii media americane, inclusiv Vocea Americii si Radio Europa Libera, drept "agenti straini", masura luata in replica la decizia Washingtonului de a cere entitatilor media ruse RT (Russia Today) si Sputnik de a se inregistra drept "agenti straini" in SUA.

- De la inceputul anului, unitatile Districtului militar Vest "si-au sporit substantial" capacitatile de lupta, a declarat vineri comandantul districtului, general-colonelul Andrei Kartapolov, citat de agentia de presa RIA Novosti.Din ianuarie, districtul militar Vest a primit peste 1.000 de…

- Kremlinul a afirmat joi ca Washingtonul a luat o decizie "dezamagitoare si nefondata", dupa ce in ajun SUA au retras acreditarea canalului rus de televiziune RT pentru acoperirea actualitatilor din Congres. O astfel de decizie nu poate ramane fara raspuns, a adaugat Kremlinul, potrivit AFP."Decizia…

- Dupa ce SUA a acuzat Rusia de manevra periculoasa a unui avion peste Marea Neagra, un general rus decorat a declarat ca pilotii americani nu au ce cauta in Marea Neagra.Comandantul adjunct in retragere al Fortelor Aeriene din Rusia, Nikolai Antoskin, a declarat: Avionul nostru s a apropiat, pur si simplu,…

- Dupa ce SUA au acuzat Rusia de hartuirea unui avion al sau intr-un mod "nesigur", peste Marea Neagra, un general rus decorat a ripostat, spunand ca pilotii americani nu au ce cauta sa zboare peste aceste ape europene, pentru inceput, scrie Newsweek , citat de Rador"Americanii nu au ce cauta in Marea…

- Trei avioane de spionaj ale armatei americane au efectuat zboruri de recunoastere in Marea Neagra si Marea Baltica. Aceste misiuni coincid cu sosirea in Marea Neagra a unui distrugator american echipat cu rachete de croaziera Tomahawk.

- Comunicatul prin care Departamentul de Stat al SUA cere ”imperios” Parlamentului sa nu aprobe modificarile la Legile Justitiei a starnit reacții promte atat din direcția PSD, cat și din cea a PNL. „Comunicatul prin care Departamentul de Stat al SUA cere Parlamentului Romaniei sa nu aprobe propunerile…

- "Eu am sprijinit si sprijin cu fapte administrative si politice independenta Justitiei si parteneriatul strategic pentru secolul XXI cu SUA. Lupta cu PSD pentru independenta Justitiei nu e usoara si orice sprijin e binevenit. Dar nu pot sa accept tonul pe care Departamentul de Stat vorbeste Romaniei",…

- Google duce lupta cu fenomenul Fake News la un nou nivel, anuntand prin vocea CEO-ului Eric Schmidt ca va contracara influenta site-urilor de stiri controlate de Rusia depreciind importanta acestora in listele cu rezultate la cautari. Masura vine dupa ce Facebook a dezvaluit in luna octombrie cum reteaua…