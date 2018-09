Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina trebuie sa ia toate masurile pentru a nu permite Federatiei Ruse sa domine in Marea Neagra si in Marea Azov, a declarat duminica secretarul Consiliului pentru Securitatea Nationala si Aparare (SNBO) din Ucraina, Oleksandr Turcinov, in contextul in care doua nave militare ucrainene au traversat…

- Ucraina a decis sa mareasca prezența militara navala in Marea Azov, potrivit anuntului postat pe pagina de Facebook a Marinei ucrainene, care precizeaza ca este vorba despre creșterea gruparii navale și a unitatilor de artilerie de coasta. Potrivit comandantului marinei ucrainene, Igor Voroncenko, astfel…

- Statele Unite ale Americii vor furniza Ucrainei nave militare, ceea ce va consolida capacitatile de aparare la Marea Neagra ale Kievului, a declarat marti ambasadorul ucrainean la Washington, Valeri Cealii, intr-o conferinta de presa pe tema parteneriatului strategic dintre Ucraina si SUA, informeaza…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, joi, dupa intalnirea cu Gavin Williamson, secretarul pentru aparare al Marii Britanii, ca discuțiile dintre cei doi au vizat și agresivitatea politica și militara a Federației Ruse, respectiv „intenția Rusiei de a militariza Marea Neagra”.„Subiectele…

- Secretarul Consiliului National pentru Securitate si Aparare din Ucraina, Oleksandr Turcinov, a declarat ca nu exclude o intervenție militara rusa de amploare impotriva statului ucrainean, in cazul in care Moscova nu va reusi sa destabilizeze Ucraina din interior și Moscova "va pierde" alegerile ucrainene…

- Secretarul Consiliului Național de Securitate și Aparare de la Kiev, Oleksandr Turcinov, a declarat ca Rusia va incerca sa influențeze rezultatele alegerilor prezidentiale si parlamentare din Ucraina, programate pentru 2019, informeaza rador.ro.