Nave militare ruse au efectuat exercitii in Marea Neagra, utilizand rachete de croaziera Kalibr si sisteme de artilerie, a anuntat ajoi Flota rusa din aceasta zona, informeaza Mediafax.

- La exercitii au participat fregatele Amiral Makarov si Admiral Essen, precum si navele de atac Pitlivi si Smetlivi, relateaza agentia Tass."Conform scenariului exercitiului, fregatele Amiral Makarov si Amiral Essen au simulat atacarea navelor din grupul de lupta, utilizand rachete de croziera…

- Rusia a dispus plasarea in misiune a navelor de atac si a sistemelor de rachete de pe litoralul Marii Negre, din cauza exercitiului militar NATO "Sea Shield" ("Scut maritim"), desfasurat inclusiv in apele teritoriale ale Romaniei.Centrul pentru Reactie Rapida si Posibile Urgente al Flotei…

- „Sea Shield 19" - cel mai mare exercitiu NATO din Marea Neagra, care are loc in perioada 5-13 aprilie, reuneste 20 de nave militare din sase tari, precum si aproximativ 2.200 de militari care vor exersa proceduri intrunite de lupta impotriva amenintarilor subacvatice, de suprafata si aeriene, adaptate…

- Forțele Navale Romane organizeaza, in perioada 5-13 aprilie 2019, cel mai mare exercițiu multinațional naval, in apele teritoriale ale Romaniei si in apele internaționale ale Marii Negre. La exercițiul din acest an, participa 14 nave militare romanești si șase nave militare din Bulgaria, Canada, Grecia,…

- Aproximativ 2.200 de militari din mai multe state vor participa, de la sfarsitul acestei saptamani, la cel mai mare exercitiu NATO din Marea Neagra, "Sea Shiedl 19".Fortele Navale Romane au transmis marti, printr-un comunicat, ca organizeaza, in perioada 5-13 aprilie, cel mai mare exercitiu…

- Situația din Marea Neagra pare ca se complica. Rușii sunt in stare de alerta din cauza navelor militare NATO. Flota rusa din Marea Neagra, cu baza la Sevastopol (in Crimeea), a inceput supravegherea unui grup de nave NATO, care a intrat joi in apele Marii Negre, informeaza vineri agentia de presa…

- Flota rusa din Marea Neagra, cu baza la Sevastopol (in Crimeea), a inceput supravegherea unui grup de nave NATO, care a intrat joi in apele Marii Negre, informeaza vineri agentia de presa rusa oficiala RIA Novosti. Este vorba de doua nave din cel de-al doilea grup naval permanent al NATO (SNMG2) - fregata…