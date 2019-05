Incidentul intervine intr-un moment in care SUA, Japonia, Coreea de Sud si Australia au lansat manevre comune 'Pacific Vanguard', la care participa circa 3.000 de marinari in apropiere de insula Guam, in Pacific. Marina americana a precizat ca un distrugator si un vas de alimentare au traversat stramtoarea Taiwan in cadrul unei misiuni de rutina 'in conformitate cu dreptul international', scrie Agerpres.

'Trecerea navelor dovedeste angajamentul Statelor Unite fata de o regiune Indo-Pacifica libera si deschisa', a declarat marina americana. Incidentul intervine intr-un context tensionat…