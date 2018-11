Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a afirmat marti ca a fost blocat la frontiera si impiedicat sa iasa din tara pentru a ajunge la Strasbourg, unde Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) urmeaza sa se pronunte joi asupra mai multor plangeri ale sale impotriva statului rus, informeaza AFP. "Politistii…

- Opozantul rus Alexei Navalnîi, aflat în drum spre Strasbourg pentru a participa la anunțarea deciziei Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în dosarul sau, a declarat pe 13 noiembrie ca nu i s-a permis sa plece din Rusia. „Polițiștii de frontiera spun ca…

- Doua procese ale europarlamentarului Tokes Laszlo vor fi judecate la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) de la Strasbourg, cel privind evenimentele din "Martie negru" (1990) - pentru infractiuni...

- Doua procese ale europarlamentarului Tokes Laszlo vor fi judecate la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) de la Strasbourg, cel privind evenimentele din ''Martie negru'' (1990) - pentru infractiuni contra umanitatii, respectiv cel referitor la arborarea steagurilor secuiesc…

- Astazi se împlinesc 6 ani de la pronunțarea hotarârii CEDO privind violarea dreptului la educație a elevilor din școlile cu predare în limba româna din regiunea transnistreana a R.Moldova. Responsabila de aceste încalcari este Rusia care pâna în prezent…

- Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) a condamnat joi Polonia pentru exhumarea unor victime ale catastrofei aviatice de la Smolensk, Rusia, fara consimtamantul sotiilor acestora, informeaza AFP preluata de Agerpres. Varsovia, care poate face apel, va trebui sa achite catre Ewa Maria…

- Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) a condamnat joi Polonia pentru exhumarea unor victime ale catastrofei aviatice de la Smolensk, Rusia, fara consimtamantul sotiilor acestora, informeaza AFP. Varsovia, care poate face apel, va trebui sa achite catre Ewa Maria Solska si Malgorzata…

- Putin a facut aceasta propunere in timpul unui discurs televizat sustinut in conditiile in care se anunta o noua mobilizare impotriva reformei, informeaza AFP. Proiectul de lege, anuntat in ziua inceperii Cupei Mondiale la Fotbal in Rusia, in 14 iunie, si aprobat in prima lectura de parlament luna…