- Romtehnica SA, compania care a organizat licitația pentru corvetele militare destinate Forțelor Navale, a comunicat azi asocierii dintre compania franceza Naval Group și Șantierul Naval Constanța ca a caștigat licitația pentru furnizarea de corvete, potrivit unui document consultat de G4Media.ro. Decizia…

- Contestatii peste contestatii cu privire la licitatia organizata de Ministerul Apararii Nationale pentru constructia corvetelor militare. La Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a fost luata o noua decizie privind contestatiile depuse de participantii la licitatie. Astfel, finalizarea…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a decis la data de 4 iunie sa admita exceptia tardivitatii invocate de autoritatea contractanta si, pe cale de consecinta, a respins ca tardiva contestatia depusa de asocierea Naval Group SC Santierul Naval Constanta SA, in contradictoriu cu Ministerul…

- Ministerul Apararii Naționale nu a adoptat inca o decizie clara privitoare la achiziționarea corvetelor multifuncționale, procedura suspendata in luna ianuarie, dupa formularea unei plangeri penale de catre minister. Ministrul Apararii, Gabriel Leș, a anunțat ca decizia asteptata ar putea anunța fie…

- In data de 11 aprilie 2019, in Santierul Naval Constanta a fost botezata prima nava din noua serie de tancuri petroliere si chimice pe care santierul o va realiza. Este vorba de "Histria Atlasldquo;, botezata de nasa Gabriela Salerno, in prezenta mai multor invitati, atat din municipiul Constanta, cat…

- Santierul Naval Constanta S.A. organizeaza ceremonia de botez a navei ldquo;Histria Atlas", care va avea loc joi, 11 aprilie 2019. in cadrul evenimentului Gheorghe Bosinceanu a precizat ca Santierul Naval Constanta va participa la etapa de selectie de constructie de nave militare tip corvete."Probabil…

- Continua seria dezvaluirilor despre faptele de coruptie deosebit de grave si despre scandalurile internationale in care este implicata firma Naval Group, cea care in asociere cu Santierul Naval Constanta a participat la licitatia corvetelor multirol, si despre care exista suspiciuni, semnalate

- CFR SA, compania care administreaza reteaua de cai ferate din Romania, anunța ca a lansat licitatia pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie a lucrarilor de reparatii si consolidare a podului de cale ferata aflat in Bucuresti, pe magistrala Bucuresti – Constanta. Valoarea totala estimata…