- Nava umanitara spaniola Open Arms este blocata in continuare in largul insulei Lampedusa vineri, ministrul italian de interne Matteo Salvini opunandu-se acostarii ei, in pofida acordului european anuntat in ajun pentru preluarea migrantilor, potrivit Reuters preluata de Agerpres. La bordul navei…

- Sase state membre UE si-au exprimat dorinta de a primi o parte dintre cei 147 de migranti care se afla la bordul navei umanitare a ONG-ului spaniol Proactiva Open Arms, care se afla de joi in largul Insulei italiene Lampedusa, a anuntat joi premierul italian Giuseppe Conte, relateaza Reuters si AFP.”Franta,…

- Nava spaniola Open Arma se indrepta, miercuri, catre insula italiana Lampedusa cu 147 de migranti salvati din apele Mediteranei, dupa ce un judecator din Roma a suspendat decretul lui Matteo Salvini care interzicea navei sa intre in apele Italiei, informeaza AFP.

- Actorul american Richard Gere, care a venit vineri sa sustina migrantii prezenti la bordul Open Arms, o nava blocata de o saptamana in largul Insulei italiene Lampedusa, a cerut, sambata, sa se opreasca "diabolizarea" migrantilor.

- Actorul american Richard Gere a criticat sambata in Lampedusa (sudul Italiei) legea antiimigratie a ministrului italian de interne, Matteo Salvini, care impune amenzi ONG care salveaza vieti in largul marii si a cerut sa fie primiti migrantii ajunsi in Europa si care au strans "atatea povestiri de suferinta",…

- O nava de salvare care asteapta de o saptamâna în Marea Mediterana pentru a i se permite sa-i debarce pe cei 121 de migranti aflati la bord a salvat înca 39 de persoane într-o noua operatiune, a anuntat sâmbata pe Twitter ONG-ul spaniol Open Arms, relateaza dpa. "Open…

- Richard Gere, alaturi de refugiați. Actorul american le-a dus astazi provizii imigranților de pe nava Open Arms, salvați din Mediterana, la inceputul lunii.Nava este blocata de peste o saptamana in largul Insulei italiene Lampedusa.

- ONG spaniol a publicat imagini in care poate fi vazut actorul si activistul american, casatorit cu femeia de afaceri spaniola Alejandra Silva, aducand mancare si provizii pe nava umanitara. Starul american a adus pachete cu mancare, apa si fructe migrantilor salvati din apele marii si echipajului…