- Miercuri, 5 iunie, au fost executate taieri de arbori neautorizate pe strada Mircea cel Batran din municipiul Constanta.In urma verificarilor efectuate de catre politistii locatii au fost surprinse si identificate la fata locului 3 persoane fizice care au taiat arborii, fiind sanctionate cu amenzi contraventionale…

- "Bucurie in miscare", entuziasm si voie buna sunt notele care predomina astazi la Constanta.Politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, impreuna cu politisti de frontiera, pompieri, jandarmi, reprezentanti ai Agentiei Nationale impotriva Traficului de Persoane Constanta, specialisti…

- Astazi, in "familia" Academiei Navale "Mircea cel Batran" asa cum sentimental o definea rectorul sau intr un recent interviu oferit pentru ZIUA de Constanta este sarbatoare... la nivel inalt. Comandant rector Octavian Tarabuta implineste 53 de ani. Nascut pe 27 mai 1966, in municipiul Roman, judetul…

- Pentru istoria Academiei Navale "Mircea cel Batran" din Constanta, ziua de maine va constitui un motiv in plus de mandrie a celei mai vechi institutii universitare de la malul marii. Pe 17 mai 1939, bricul "Mircea" pleca in primul sau voiaj, asadar, se implinesc 80 de ani de cand este casa si scoala…

- Nava-Școala „Mircea” a plecat duminica, din portul Constanța, în tradiționalul marș internațional de instrucție, la bordul velierului aflându-se un echipaj de 179 de membri. Dupa trei luni de pregatire a viitorilor marinari militari români și straini, nava va reveni…

- Nava-Școala „Mircea”, cel mai longeviv ambasador al Romaniei pe marile și oceanele lumii, a plecat duminica, 5 mai, in tradiționalul marș internațional de instrucție. Marșul din acest an, va avea o insemnatate aparte datorita implinirii a 80 de ani ai navei, informeaza replicaonline.ro. Velierul, simbol…

- Nava Scoala "Mircea", cel mai longeviv ambasador al Romaniei pe marile si oceanele lumii, pleaca, az, in traditionalul mars international de instructie. Anul acesta, marsul va avea o insemnatate aparte. Velierul, simbol al invatamantului romanesc de marina, va implini, in luna mai, 80 de ani de cand…

- In aceste momente, in aula mare a Academiei Navale "Mircea cel Batran" are loc vizionarea filmului documentar "Adrian V. Radulescu ndash;ctitorulldquo;, alaturandu se, astfel, proiectului initiat si finantat de cotidianul ZIUA de Constanta de a celebra, cu prilejul Zilei Dobrogei si in an centenar,…