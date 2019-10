Nava River Concerto, acostata in Portul Constanta (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai longevive manifestari consacrate arheologiei, in principal, si istoriei, in general, incepe astazi, la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie din Constanta a 52 a editie a Sesiunii stiintifice Internationale Pontica.Un eveniment de exceptie pentru care s a alocat un buget de 40.000…

- Muzeul de Istorie Naționala și Arheologie din Constanța și Asociația Culturala DAR DEVELOPMENT din București invita publicul iubitor de frumos, vineri, 20 septembrie ora 13:30, la vernisajul expoziției „Glass Nouveau”- Vitraliul lui Cristian Florin Anghelescu. La confluența dintre arta și meșteșug,…

- Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie din Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante cu cerinte minime obligatorii:1 post educator muzeal, studii S, grad profesional II;1 post restaurator, studii S, grad profesional IA;1 post restaurator, studii M, debutant;2 posturi…

- Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie din Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante, de cercetator stiintific III, domeniul Istorie moderna contemporana, specializarea Istoria Dobrogei in Secolele XIX XX. nivelul studiilor: diploma de…

- Ieri, 31 august 2019, nava fluviala de pasageri MS River Adagio a revenit in Terminalul de Pasageri al Portului Constanta, avand 157 turisti la bord.Dupa o escala de 48 de ore, pasagerul va parasi Portul Constanta maine, 2 septembrie 2019.Totodata, mai trebuie spus ca, tot ieri, nava MS River Aria,…

- Nava de croaziera River Aria este, din nou, in Portul Constanta. Nava fluviala de pasageri MS River Aria a revenit, azi, 29 august 2019, in Terminalul de Pasageri al Portului Constanta cu 157 turisti la bord. River Aria va parasi Portul Constanta pe 31 august 2019.Nava de croaziera are circuite pe marile…

- Pe data de 16 august se implinesc 87 de ani de la nasterea istoricului Adrian Radulescu, una dintre cele mai importante personalitati ale Dobrogei postbelice. Nascut la 16 august 1932 in comuna Dorobantu, judetul Calarasi, Adrian Radulescu s a identificat cu arheologia dobrogeana a fost cel care a infiintat…

- Nava fluviala de pasageri River Concerto a revenit astazi, 18 iulie 2019, in Portul Constanta, avand 132 turisti la bord.Astazi, acestia vor face un tur al Constantei, urmand sa viziteze Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie, Edificiul Roman cu Mozaic si Catedrala Sf. Petru si Pavel, iar maine vor…