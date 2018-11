Stiri pe aceeasi tema

- In data de 02.11.2018, politistii de frontiera, membri ai echipajului navei maritime MAI 1102, din cadrul Garzii de Coasta, s au intors acasa, dupa o misiune sub egida Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta FRONTEX , care s a desfasurat in Marea Egee timp de trei luni. Potrivit…

- O nava a Politiei de Frontiera a participat, timp de trei luni, la Operatiunea Comuna "Poseidon 2018", organizata sub egida Agentiei Frontex, timp in care a executat 80 de misiuni, in 911 ore de patrulare, salvand sute de migranti care se aflau in pericol de inec in apele Marii Egee, informeaza Garda…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in P.T.F. Vama Veche o persoana care a incercat sa introduca ilegal in tara peste 1.000 grame bijuterii din metal alb, susceptibile a fi din aur si fara documente legale, ...

- Zeci de bunuri susceptibile a fi contrafacute si peste 250 grame bijuterii din metal galben si alb fara documente legale au fost descoperite de politistii de frontiera constanteni. Potrivit reprezentantilor Garzii de Coasta, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta , impreuna cu lucratori…

- In data de 17.09.2018, actionand in baza unei informatii, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta ndash; Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Constanta, in cooperare cu politisti din cadrul I.P.J. Constanta ndash; Compartimentul Furturi Auto, au desfasurat o actiune pe linia combaterii…

- Politistii de frontiera romani au salvat peste 270 de persoane aflate in pericol de inec in Marea Egee, in cadrul misiunii "Poseidon 2018", organizata sub egida Frontex, in ultimele trei luni. O alta nava maritima a Garzii de Coasta a plecat in Grecia pentru a participa la misiuni similare, pana la…

- Potrivit unui comunicat de marti al Garzii de Coasta, politistii de frontiera membri ai echipajului navei maritime MAI 1103 din dotarea Garzii de Coasta s-au intors acasa, luni dupa-amiaza, dupa ce au desfasurat, timp de trei luni, activitati in cadrul misiunii "Poseidon 2018", organizata sub egida…

- In data de 06.08.2018, in jurul orei 17.30, politistii de frontiera, membrii ai echipajului navei maritime MAI 1103 din dotarea Garzii de Coasta, s au intors acasa, dupa o misiune Frontex care s a desfasurat in Marea Egee timp de trei luni. Pentru perioada 01.08.2017 31.10.2018, stafeta a fost preluata…