- Nava este in patrimoniul Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos (AFDJ) Galati, iar reparatiile capitale sunt cerute de mai bine de un deceniu. „Perseus” este in uz din 1989 si este singur spargator de gheata performant care actioneaza pe Dunarea maritima. Lucrarile se vor face la Damen Mangalia.

- Nave noi, in proprietatea Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos Sase noi nave urmeaza sa intre în proprietatea Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos din Galati care va semna, luna aceasta, contractele de achizitie. Cea mai mare parte a banilor provin din fonduri europene…

- Administratia Fluviala a Dunarii de Jos (AFDJ) Galati si Santierul Naval Mangalia au semnat, vineri, contractul de modernizare si retehnologizare a remorcherului maritim multifunctional cu clasa de gheata Perseus, a declarat, intr-o conferinta de presa, directorul regiei, Dorian Dumitru. Potrivit…

- Apariție neașteptata, la malul Dunarii, in Galați. O vidra a fost filmata de cațiva trecatori, in timp ce inota in zona unui port de ambarcațiuni ușoare. The post Apariție neobișnuita pe Dunare. Specialistii spun ca de vina sunt pesticidele appeared first on Renasterea banateana .

- Vineri, 7 iunie 2019, ora 11,00, la sediul Complexului Muzeal de Stiintele Naturii „Rasvan Angheluta” Galati va avea loc vernisarea celei de a XXIV-a editii a expozitiei temporare “Expo-Flora”, Flori la malul Dunarii”.

- Sturionii sunt vedetele celui amplu proiect de monitorizare pe Dunare, finanțat cu fonduri europene. Proiectul cuprinde și imbunatațirea condițiilor de navigație pe sectorul Calarași-Braila, fiind unic tocmai datorita imbinarii aspectelor economice cu cele legate de proiecția mediului. Administrația…

- Crestinii ortodocsi si greco-catolici sunt astazi in Joia Mare, ziua in care isi amintesc de Cina cea de Taina, de arestarea si de judecarea lui Iisus. Credinciosii vor participa in aceasta seara la Denia celor 12 Evanghelii, care evoca ultimele momente din viata lui Iisus Hristos pana la rastignire.…