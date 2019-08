Nava Open Arms: Justiţia italiană ordonă debarcarea migranţilor în Lampedusa Justitia italiana a ordonat marti debarcarea în Lampedusa, Sicilia, a migrantilor aflati pe Open Arms si punerea sub sechestru a acestei nave spaniole, au anuntat surse judiciare, potrivit AFP, relateaza Agerpres.



Procurorul din Agrigento, Luigi Patronaggio, dupa o inspectie efectuata de politia judiciara si doi medici, a decis ca, având în vedere situatia de la bord, migrantii salvati trebuie debarcati în urmatoarele ore pe mica insula siciliana.



De asemenea, procurorul a luat decizia de a pune preventiv sub sechestru nava ONG-ului spaniol Proactiva Open… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

