- Sase state membre UE si-au exprimat dorinta de a primi o parte dintre cei 147 de migranti care se afla la bordul navei umanitare a ONG-ului spaniol Proactiva Open Arms, care se afla de joi in largul Insulei italiene Lampedusa, a anuntat joi premierul italian Giuseppe Conte, relateaza Reuters si AFP.

- Ocean Viking, succesoare a Aquarius si care navigheaza sub pavilion norvegian, a ridicat ancora duminica seara din portul francez Marsilia si a pornit catre Libia. Conform ONG-ului SOS Mediterana, cei 85 de migranti au fost recuperati la circa 60 de mile marine de coastele Libiei de pe o barca de…

- Nava Alan Kurdi a organizatiei Sea-Eye transporta migranti naufragiati in Mediterana, salvati vineri din largul coastelor Libiei.Vasul - numit dupa un baiat in varsta de trei ani care s-a inecat in apropiere de tarmul Turciei in 2015 - a incercat deja, fara succes, sa acosteze pe insula…

- Anuntul privind acest nou grup de migranti survine la o saptamana dupa ce nava Sea-Watch, apartinand tot unui ONG german, a debarcat 40 de migranti pe insula italiana Lampedusa dupa ce comandantul acestei nave, Carola Rackete, a sfidat interdictia data de guvernul italian si a fortat intrarea in…

- Grecia a atribuit joi companiilor petroliere ExxonMobil si Total licente pentru a efectua lucrari de explorare de hidrocarburi in largul insulei Creta, acestea fiind primele lucrari de explorare pentru petrol si gaze in aceasta regiune, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Cele doua companii,…

- Vicepremierul italian Matteo Salvini a contestat joi interventia ONG-ului german Sea-Watch, a carui nava cu acelasi nume a preluat miercuri 52 de migranti in largul Libiei, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Salvini, care este de asemenea ministru de interne si lider al Ligii (extrema dreapta),…

- Un seism cu magnitudinea 6,2 s-a produs luni la sud-vest de orasul Sibolga, aflat pe insula indoneziana Sumatra, a anuntat Serviciul de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters, potrivit Agerpres. Nu au fost raportate persoane ranite sau pagube materiale pana la ora…