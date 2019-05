Navă nord coreeană sechestrată de SUA ''Actiunea civila de astazi este prima sechestrare a unei nave cargou nord-coreene pentru incalcarea sanctiunilor internationale'', au semnalat autoritatile americane.



Cargobotul Wise Honest este una dintre principalele nave de transport din flota comerciala nord-coreeana si a fost folosita pentru ''transportul ilicit de carbune dinspre Coreea de Nord si de masini grele cu destinatia Coreea de Nord'', explica Departamentul american al Justitiei. Vezi și: Rusia "condamna ferm" sanctiunile SUA contra Iranului Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Trump a anuntat joi ca a confiscat un cargogot nord-coreean care, acuza oficiali americani, ar fi folosit in transportul de carbune, incalcand astfel sanctiuni internationale impuse Phenianului, relateazaThe Associated Press.Citește și: Cum se schimba jocurile la CCR, odata cu…

- Germania regreta declaratiile facute de guvernul iranian si ii cere Teheranului sa nu adopte nicio masura agresiva, a afirmat miercuri un purtator de cuvant al diplomatiei de la Berlin, transmite dpa. Reprezentantul MAE german a adaugat ca Berlinul doreste sa mentina Iranul in acordul nuclear semnat…

- Decizia lui Trump de a recunoaște suveranitatea israeliana asupra Înalțimilor Golan, un teritoriu pe care Israelul l-a ocupat în anii '60 în urma Razboiului de Șase Zile de la Siria, ar putea crea un precedent îngrijorator și ar putea deschide chiar calea recunoașterii anexarii…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza din Romania Libera pe tema unui acord dintre Siria și Iran care a creat ingrijorare la Moscova.Romania Libera: Decizia Damascului de a concesiona Iranului zone din Latakia plaseaza personalul iranian in apropierea instalațiilor…

- Procurorul special Robert Mueller nu-l exonereaza pe Trump de obstructionarea justitiei, dar nici nu arata a comis vreo infractiune, se arata in scrisoarea trimisa Congresului, duminica, de Departamentul american al Justitiei. Potrivit acestui rezumat al Raportului Mueller, acesta nu a stabilit…

- Romania nu foloseste echipamente de la grupul chinez Huawei in infrastructura aflata in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), precizeaza institutia pentru agentia Reuters. Washington-ul este din ce in ce mai ingrijorat de expansiunea gigantului in state membre NATO din…

- Directorul financiar al companiei chineze Huawei, Meng Wanzhou, a anuntat ca da in judecata autoritatile canadeniene, ca urmare a arestarii sale in luna decembrie 2018. Meng Wanzhou a fost arestata anul trecut, pe aeroportul din Vancouver, fiind acuzata de fraude in legatura cu incalcarea…

- Ren Zhengfei, fondatorul Huawei, sustine ca Statele Unite nu pot, sub nicio forma, sa distruga compania chineza. Intr-un interviu acordat BBC, Zhengfei a vorbit si despre arestarea fiicei sale Meng Wanzhou, directorul financiar al companiei, pe care a descris-o ca fiind motivata politic.…