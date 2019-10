Stiri pe aceeasi tema

- In ultima zi de activitati planificate pe mare, vineri, 18 octombrie, in cadrul exercitiului NUSRET 19, nava maritima hidrografica "Capitan comandor Alexandru Catuneanu" a executat manevre de formatii si evolutii si a participat la secventa de tip Photex fotografiere aeriana .12 nave din Italia, Grecia,…

- Conform acestor cifre, inflatia din zona euro este tot mai departe de obiectivul tinta al Bancii Centrale Europene (BCE), respectiv o crestere a preturilor mai mica, dar apropiata de 2%, arata Agerpres. In septembrie 2018, rata inflatiei in zona euro era de 2,1% iar in UE de 2,2%. Cele…

- BIFE SIM a avut loc intre 12 si 15 septembrie, fiind organizat de Romexpo impreuna cu Asociatia Producatorilor de Mobila din Romania si Camera de Comert si Industrie din Romania. Aceasta a avut loc in Pavilioanele B1 si B2 si au participat peste 230 de comapanii romanesti si internationale din tari…

- Principalul motiv pentru cetatenii din Uniunea Europeana care lucrau anul trecut in regim part-time era ca "nu si-au gasit un loc de munca cu norma intreaga" (26%), urmat de "ingrijirea copiilor sau a persoanelor aflate in incapacitate" (24%), arata datele publicate miercuri de Oficiul European de…

- Cea de a 13 a editie a Conferintei sefilor apararii din tarile din Balcani pe probleme de cooperare militara se va desfasura miercuri, 4 septembrie, in Bucuresti, la Hotelul Marriott. La activitatea organizata de Statul Major al Apararii vor participa cele noua delegatii ale initiativei Albania, Bosnia…

- De luna viitoare, Colegiul Economic „Pintea Viteazul” din Cavnic va implementa, doua noi proiecte de schimb scolar prin programul Erasmus+, Actiunea cheie 2. Acestea se vor derula pana in luna august 2021. Cel dintai, denumit „Guide the Guide!”, are ca si coordonator Colegiul Economic „Pintea Viteazul”…

- Gruparea navala NATO SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Countermeasures Group-2), din care face parte si dragorul maritim "Locotenent Dimitrie Nicolescu" (DM 29), a parasit luni, 29 iulie, portul Eregli din Turcia si a reinceput exercitiile in Marea Neagra. Comandantului gruparii NATO, comandorul Alessandro…

- Politistii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari au asigurat managementul sederii si rezidentei pe teritoriul Romaniei celor peste 100.000 de persoane aflate in evidentele institutiei , cetateni straini din state terte cei mai multi din Turcia,Vietnam, Moldova, China etc. si cetateni ai…