Stiri pe aceeasi tema

- O nava ce opereaza sub pavilion elvetian a fost atacata in largul apelor nigeriene, a anuntat sambata Ministerul de Externe de la Berna, presa informand ca 12 membri ai echipajului au fost...

- Ministerul rus de Externe a anuntat luni ca l-a convocat pe ambasadorul grec la Moscova, Andreas Friganas, pentru a notifica Atena cu privire la masurile de retorsiune aplicate de Moscova in urma expulzarii unor diplomati rusi din Grecia, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata ca l-a numit pe actorul american Steven Seagal reprezentantul sau special pentru legaturile umanitare ruso-americane, un rol care ar urma sa duca la aprofundarea legaturilor culturale, artistice si in randul tinerilor intre cele doua tari.

- Ministerul rus de Externe a confirmat decesele celor trei persoane, ale caror trupuri neinsufletite au fost descoperite langa orasul Sibut, situat la 188 de kilometri la nord de capitala Bangui. Potrivit unor surse, cunoscutul regizor de documentare si cei doi jurnalisti realizau un film despre grupul…

- Ministerul de Externe al Lituaniei acuza Rusia de presiune deschisa asupra instanțelor de judecata și a sistemului judiciar, dupa ce organelor de ancheta din Rusia au inițiat dosare penale impotriva judecatorilor și procurorilor lituanieni, implicati in investigarea si judecarea evenimentelor din 13…

- Cel putin zece persoane au murit, iar alte 73 au fost ranite dupa ce un tren a deraiat duminica in nord-vestul Turciei, din cauza unei alunecari de teren provocate de ploile torentiale, relateaza presa turca, citata de site-ul agentiei Reuters.

- Ministerul iranian de Externe i-a convocat pe ambasadorii Frantei si Belgiei, precum si pe insarcinatul cu afaceri german pentru a oferi explicatii in legatura cu arestarea unui diplomat iranian in Germania in cadrul unei investigatii antiteroriste.

- Inca un roman a primit o condamnare la moarte in Malaezia pentru trafic de droguri. Primul a fost tanarul Ionuț Gologan din Prahova, care așteapta acum clemența sultanului acestei țari. Pe 27 iunie, Curtea Federala a Malaeziei a decis sa-l condamne definitiv la moarte și pe Daniel Ionel Țurcan. Nu știm…