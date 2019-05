Stiri pe aceeasi tema

- Nava de razboi USS Arlington si o baterie de rachete Patriot se adauga desfasurarii în Orientul Mijlociu a unui portavion si a unor bombardiere în fata unor amenintari de atacuri iminente'' atribuite Iranului.

- Pentagonul a aprobat o noua desfașurare de rachete Patriot in Orientul Mijlociu. Este cel mai recent raspuns al Washingtonului la ceea ce se considera a fi o amenințare in creștere din partea Iranului.

- Statele Unite vor muta o baterie de aparare antiaeriana Patriot în Orientul Mijlociu pentru a contracara amenințarile venite din partea Iranului, a anunțat vineri Departamentul Apararii de la Washington, potrivit agenției de știri The Associated Press citata de Mediafax.Pentagonul nu a oferit…

- Secretarul apararii Patrick Shanahan a aprobat o noua desfasurare de rachete Patriot in Orientul Mijlociu, cel mai recent raspuns al Washingtonului la ceea ce acesta considera a fi o amenintare in crestere din partea Iranului, potrivit informatiilor furnizate vineri Reuters de un oficial american, sub…

- Bombardiere strategice B-52 Stratofortress trimise de SUA in Orientul Mijlociu pentru a raspunde amenintarilor Iranului au sosit la o baza americana din Qatar, a comunicat vineri CENTCOM, comandamentul central al armatei SUA, informeaza Reuters. Armata SUA a anuntat marti ca un numar de…

- Ministrul iranian al afacerilor externe Mohammad Javad Zarif i-a cerut luni presedintelui tarii sa plaseze fortele americane care opereaza in Orientul Mijlociu, in Asia Centrala si in Cornul Africii pe lista gruparilor considerate teroriste de catre Iran, informeaza AFP. Zarif i-a scris…

- Guvernul Romaniei a semnat un acord cu armata americana pentru elemente suplimentare destinate sistemului Patriot. Achizitia include o cantitate nespecificata de interceptoare GEM-T produse de Raytheon, care vor fi folosite pentru sistemul de aparare antiaeriana Patriot.

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a numit Statele Unite ale Americii drept o tara in care nu se poate avea incredere si este doritoare de razboi, el cerand in acest context tarii vecine Armenia sa dezvolte relatiile cu Teheranul in pofida presiunilor SUA, relateaza Reuters.…