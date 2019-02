Stiri pe aceeasi tema

- Flota rusa a Marii Negre monitorizeaza miscarile distrugatorului american Donald Cook, care a intrat in Marea Neagra, a declarat sambata Centrul National de Control al Apararii din cadrul Ministerului Apararii din Rusia, informeaza Agerpres.

- Fortele navale ruse au trimis o nava sa supravegheze distrugatorul american USS Donald Cook dupa ce a intrat, sambata, in apele Marii Negre, a anuntat Centrul National de Operatiuni de Aparare al Federatiei Ruse .

- Distrugatorul "Severomorsk" (Udaloy, in codificarea NATO), echipat cu rachete, din cadrul Flotei ruse a Nordului, se afla de doua zile in Marea Neagra, relateaza vineri mass-media ucrainene. Pentru prima oara de la anexarea Crimeii in 2014, in apele Marii Negre a intrat nu o simpla nava…

- Manevre militare ale Rusiei au loc în Marea Neagra, într-o perioada tensionata, la puțin timp dupa incidentul naval cu Ucraina și în timp ce zona este vizitata de nava americana de desant USS Fort McHenry, care deruleaza la

- Armata americana a inceput miercuri pregatirile pentru trimiterea unei nave de razboi in Marea Neagra pe fondul tensiunilor dintre Rusia si Ucraina dupa recentul incident de langa stramtoarea Kerci, a informat presa americana, citata joi de agentia de presa Xinhua preluata de Agerpres. Astfel,…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a avertizat asupra amenintarii unui „razboi total” cu Rusia, in contextul in care tensiunile dintre cele doua state au crescut pe fondul unui incident naval din stramtoarea Kerci, in urma caruia trei nave ucrainene au fost capturate de rusi, informeaza The Guardian.

- Mai multi ucraineni, inclusiv membri ai unor grupari nationaliste, s-au strans luni dimineata in apropierea Consulatului Rusiei de la Liov si au dat foc la cauciucuri, in semn de protest fata de confiscarea de catre Rusia a trei nave militare ucrainene in Marea Neagra.

- Fortele navale ucrainene au anuntat ca fortele speciale ruse au capturat trei dintre navele lor in Marea Neagra, relateaza Reuters si AFP, la putin timp dupa ce acestea au acuzat Rusia ca a deschis focul asupra unui grup de nave ucrainene.Potrivit fortelor navale ucrainene, doi dintre marinarii…