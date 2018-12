Stiri pe aceeasi tema

- Armata americana a inceput miercuri pregatirile pentru trimiterea unei nave de razboi in Marea Neagra pe fondul tensiunilor dintre Rusia si Ucraina dupa recentul incident de langa stramtoarea Kerci, a informat presa americana, potrivit digi24.ro.

- Un avion de recunoastere radioelectronica a fortelor aeriene ale SUA, Boeing RC-135V, a decolat de la baza aeriana Souda Bay de pe insula Creta, Grecia, indreptandu-se spre bazinul Marii Negre, in contextul tensiunilor intre Moscova si Kiev in urma incidentului din Marea Neagra, anunta "Ukrainsky militarny…

- Ucraina a facut un pas important in sensul instituirii legii martiale dupa capturarea de catre Rusia a trei nave ale Fortelor navale ucrainene in urma unui incident armat soldat cu raniti in stramtoarea Kerci, eveniment care a provocat o escaladare fara precedent in aceasta zona sensibila, relateaza…

- Rusia si Ucraina se acuza reciproc de provocare si de incalcarea legislatiei internationale, dupa ce rusii au incercat sa opreasca, fara succes, un convoi naval ucrainean in Marea Neagra, relateaza Reuters, preluat de Realitatea TV.Totul a inceput cand doua vase de razboi ucrainene si un remorcher au…