Navă cu migranţi, împiedicată de Salvini să intre în apele teritoriale italiene Salvini, care este si ministru de interne si sef al Ligii (extrema dreapta), a criticat anterior refuzul navei de a face cale intoarsa catre Tripoli, in pofida acordului dat de catre autoritatile libiene. ''Nava avea 'unda verde' pentru a debarca. Atitudinea organizatiei Sea-Watch seamana cu o adevarata sechestrare de persoane din ratiuni politice. Ei sunt in polemica cu Ministerul italian de Interne pe seama migrantilor'', a declarat Salvini. ''Sea-Watch nu-i va debarca pe supravietuitori in Libia. Tripoli nu este un port sigur. Este criminal sa trimiti oameni salvati din mare catre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul italian Matteo Salvini a publicat joi un decret care le cere fortelor de ordine sa ia toate masurile necesare pentru a impiedica intrarea sau tranzitarea apelor teritoriale italiene de catre nava 'Sea-Watch 3', a organizatiei neguvernamentale germane Sea-Watch, care a salvat miercuri…

- Vicepremierul italian Matteo Salvini a publicat joi un decret care le cere fortelor de ordine sa ia toate masurile necesare pentru a impiedica intrarea sau tranzitarea apelor teritoriale italiene de catre nava 'Sea-Watch 3', a organizatiei neguvernamentale germane Sea-Watch, care a salvat…

- Anuntul a fost facut de ministrul de externe italian, Enzo Moavero, intr-o conferinta de presa comuna cu emisarul ONU pentru Libia, Ghassan Salame. Libia este un stat esuat, victima a haosului si razboiului civil, din 2011, dupa caderea regimului dictatorial condus de Muammar Gaddafi.…

- Uniunea Europeana (UE) a evacuat miercuri de la Tripoli membrii unei misiuni de asistenta, din cauza intensificarii bombardamentelor asupra capitalei libiene, tinta a unei ofensive a fortelor maresalului Khalifa Haftar, informeaza joi surse europene citate de AFP. Membrii Misiunii de asistenta a UE…

- Pasapoarte britanice care nu au mentiunea "Uniunea Europeana" au fost puse in circulatie incepand cu 30 martie, a anuntat sambata Ministerul de Interne, chiar daca Brexitul, programat initial pentru 29 martie, nu s-a materializat inca, transmite France Presse. Ministerul a fost interpelat vineri pe…

- Pasapoarte britanice care nu au mentiunea "Uniunea Europeana" au fost puse in circulatie incepand cu 30 martie, a anuntat sambata Ministerul de Interne, chiar daca Brexitul, programat initial pentru 29 martie, nu s-a materializat inca, transmite France Presse.Ministerul a fost interpelat vineri…

- Apar fenomene noi in apele Mediteranei, calea cea mai utilizata de emigranții clandestini pentru a ajunge in Europa. Miercuri, informații difuzate de presa italiana, citand Ministerul italian de Interne, anunțau ca cele 108 persoane salvate de echipajul navei comerciale Elhiblu 1 in largul coastelor…

- Organizatia neguvernamentala Mediterranea spune ca i-a salvat luni pe migranti de pe o barca pneumatica aflata in deriva la circa 49 de mile nautice (78 de kilometri) in largul Libiei.Migrantii "pot fi tratati, hraniti, imbracati, li se pot oferi orice fel de bunuri de necesitate, insa,…