Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez al afacerilor europene, Nathalie Loiseau, si-a exprimat speranta ca Uniunea Europeana sa dea un raspuns 'in cursul zilei' de marti in cazul navei umanitare Aquarius, care a cerut aprobare...

- Aquarius este 'in drum spre Marsilia' si organizatiile neguvernamentale care folosesc aceasta nava umanitara le-au cerut autoritatilor franceze sa autorizeze cu 'titlu exceptional' debarcarea celor 58 de migranti aflati la bordul sau, a anuntat luni directorul pentru operatiuni umanitare al organizatiei…

- Franta crede in continuare ca un acord bun in privinta Brexit-ului este posibil, dar tara trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea ca 'divortul' intre Marea Britanie si Uniunea Europeana sa se produca in lipsa lui, a indicat sambata ministrul pentru afaceri europene, Nathalie Loiseau,…

- Franta crede in continuare ca un acord bun in privinta Brexit-ului este posibil, dar tara trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea ca 'divortul' intre Marea Britanie si Uniunea Europeana sa se produca in lipsa lui, a indicat sambata ministrul pentru afaceri europene, Nathalie Loiseau, transmite…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a participat marti, 18 septembrie 2018, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (art.50) in format UE27, organizata ca urmare a declansarii procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda reuniunii…

- Premierul ungar a criticat o propunere a cancelarului german Angela Merkel privind intarirea agentiei de protectie a frontierelor UE, Frontex, relateaza Reuters si MTI. ''Este binevenit ca Uniunea Europeana, in locul cotelor de migranti, isi indreapta in sfarsit atentia catre protectia granitelor'',…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți, dupa audierea din Comisia pentru aparare a Camerei Deputaților, ca nu a vorbit cu prefectul Capitalei in ziua de 10 august, atunci cand a avut loc mitingul violent din Piața Victoriei și cand a fost semnat ordinul de evacuare a Pieței. „In jurul pranzului,…

- Ministrul italian de Interne Matteo Salvini a cerut joi ONU sa puna capat embargoului asupra livrarilor de arme catre Libia, pentru a permite autoritatilor acestei tari din nordul Africii sa lupte impotriva traficantilor de persoane si sa stopeze fluxurile migratorii catre Uniunea Europeana.