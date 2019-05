Stiri pe aceeasi tema

- Rainbow Warrior, nava-fanion a Greenpeace, a sosit la Constanța, unde va sta timp de 5 zile. Oprirea in Romania marcheaza inceputul unui tur european de 5 luni care, sub sloganul #unitipentruclima, promoveaza soluțiile energetice curate și solicita ambiții mai inalte și acțiuni decisive pentru protejarea…

- Activistul de mediu Marian Mandru, coordonator Greenpeace Romania, a declarat miercuri, in Portul Constanta, cu ocazia escalei navei Rainbow Warrior, aflata intr-o campanie de sensibilizare a opiniei publice fata de schimbarea climei, ca cetatenii europeni au dreptul sa-si produca singuri energia electrica…

- Portul Constanța va fi pentru cateva zile gazda navei - fanion a Greenpeace, Rainbow Warrior. Ecologiștii trag la malul romanesc pentru a semnala legatura dintre modul in care producem energie in prezent și modificarea climei planetei. Rainbow Warrior ajunge la Constanța pe 29 mai și va sta pana pe…

- Pentru intervalele orare in care nava se poate vizita de catre publicul larg, un autobuz RATC va face traseul Poarta 1 interiorul portului Cuibul Reginei, cu o frecventa de 15 minute, gratuit.Rainbow Warrior, nava fanion a Greenpeace, vine in Romania in perioada 29 mai 2 iunie, pentru a semnala legatura…

- O parte dintre participantii la protestul Greenpeace au reusit sa patrunda, joi, in Piata Mare din Sibiu, unde are loc Summitul UE, amestecandu-se printre sibienii si turistii aflati dincolo de gardurile de protectie. Cei de la Greenpeace au transmis liderilor aflati in acel moment in Piata Mare mesajul…

- Aproape o suta de activisti Greenpeace si tineri din mai multe tari europene au protestat joi, la Sibiu, transmitand liderilor Uniunii Europene reuniti la Summitul din centrul istoric al orasului ca nu exista niciun viitor daca nu sunt luate masuri pentru protejarea climei. "Summitul de la Sibiu este…

- Rainbow Warrior, nava-fanion a Greenpeace, vine in Romania in perioada 29 mai – 2 iunie, pentru a semnala legatura dintre modul in care producem energie in prezent și modificarea climei planetei. Constanța e prima oprire dintr-un tur european de 5 luni, care promoveaza soluțiile energetice curate și…

- Nava-fanion Greenpeace, Rainbow Warrior, care strabate lumea atragand atentia asupra schimbarilor climatice si mai ales asupra cauzelor acestora, ajunge in Romania la finele lunii mai. Constanta e prima oprire dintr-un tur european de 5 luni, care promoveaza solutiile energetice curate.