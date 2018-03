Stiri pe aceeasi tema

- Scandal uriaș in mass-media, PROTV fiind acuzata ca a mițint intenționat intr-o știre in centrul careia se afla Laura Codruța Kovesi. Titlul respectivei știri este cel dezbatut, in conținut fiind vorba despre declarațiile șefei DNA.

- Klaus Iohannis si presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, sunt de parere ca este nevoie de un compromis in ceea ce priveste solutionarea problemei Kosovo, pentru o directie eruopeana a Balcanilor de Vest.

- Comportamentele abuzive ale profesorilor continua sa ajunga pe primele pagini ale ziarelor. De data aceasta, evenimentele de la școala Gimnaziala „Vasile Goldis” din Alba Iulia au dus la o ancheta.

- Peste 1.700 de militari romani si straini vor participa la unul dintre cele mai mari exercitii multinationale, organizat de Fortele Navale Romane, pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii Negre. Peste 1.700 de militari romani si straini vor participa, in perioada 5-15 martie, la unul…

- Plecat din Belgia, de la Mouscron, Mircea Rednic ar putea reveni curand in Liga 1. Tehnicianul de 55 de ani ar fi fost dorit cu insistența de Ionuț Negoița la Dinamo. Rednic a refuzat și l-ar fi anunțat ca are o oferta de la alta echipa din Liga 1, care i-ar oferi un salariu de 20.000 de euro lunar,…

- Zi de sarbatoare la Primarie. Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu implinește astazi 46 de ani.Chiar și așa, dis-de-dimineața aceasta a fost preocupata de problemele create de starea vremii in Capitala.

- Cinci persoane au fost arestate in cadrul unei investigatii secrete lansate de politia argentiniana in legatura cu descoperirea a aproape 400 de kilograme de cocaina la ambasada rusa din Buenos Aires la...

- Fiica lui Florin Salam, Betty Stoian l-a dat pe Catalin Vișanescu, iubitul sau, in judecata, pentru a primi o autorizație de casatorie inaintea varstei de 18 ani, conform bursei zvonurilor.

- Ghețarul uriaș ce s-a desprins dintr-o calota glaciara i-a uimit pe cercetatori. Bucata impresionanta de gheața are 190 de metri, insa numai 30 dintre aceștia sunt vizibili la suprafața apei.

- Chiar daca pretul de tranzactionare al monedelor virtuale a avut fluctuatii importante in ultima luna, scaderile au fost doar temporare iar interesul publicului fata de acestea este departe de a fi scazut. Acelasi lucru poate fi spus si despre...

- Robert Peter "Robbie" Williams n. 13 februarie 1974 este un cantaret si compozitor englez, nominalizat la premiile Grammy, si castigator al premiilor BRIT.Si a inceput cariera ca membru al trupei Take That in 1990, potrivit wikipedia.org. In 1995, a parasit formatia, dupa ce vanduse 25 de milioane de…

- Viorel Vlad, membru al primului echipaj al fregatei "Regele Ferdinand", s a stins din viata. Anuntul a fost facut pe Facebook."Colegul nostru Viorel VLAD, membru al primului echipaj al fregatei Regele Ferdinand, a plecat sa colinde pe intinderile nesfarsite ale altei lumi. Dumnezeu sa il aiba in paza…

- Fostul mare jucator dinamovist Florin Raducioiu va fi ghidul virtual al fanilor lui Lazio ce vor veni la București pentru duelul cu FCSB de joi, din șaisprezecimile Europa League. Prin intermdiul unui video, Raducioiu le-a transmis italienilor informații importante despre cazarea in București, atracțiile…

- Guvernul forțeaza și in acest an companiile de stat sa acorde 90% din profitul net sub forma de dividende, pentru al doilea an consecutiv. Societațile de stat au dat anul trecut la buget peste 2 miliarde de lei din profituri și rezerve, pentru a umple golurile bugetare lasate de creșterea salariilor…

- Berbecii vor avea parte de castiguri financiare serioase in perioada urmatoare. Din lunile martie si aprilie lucrurile se vor reaseza pentru ei din punct de vedere profesional. Citeste si HOROSCOP MARIANA COJOCARU FEBRUARIE: Ce zodii sufera in luna iubirii, cine are o noua relatie, cele mai…

- In 4 februarie 1938 era distribuit in cinematografe filmul Alba ca Zapada si cei sapte pitici produs de compania Walt Disney, primul lungmetraj muzical de desene animate. Cu un impact cultural enorm, filmul a fermecat intreaga lume, a fost desenul animat cu cele mai mari incasari din toate timpurile,…

- "Am continuat astazi vizita de lucru la structurile marinei noastre militare, la Centrul 39 Scafandri din Constanta, urmat de Grupul 256 Elicoptere din Tuzla si am incheiat ziua la Mangalia, in portul militar, unde am vazut Divizioanele 150 Nave Purtatoare de Rachete si 50 Corvete", a scris Fifor,…

- Ambasadorul britanic Paul Brummell considera ca prezenta celor doua grupari navale NATO in Portul Constanta transmite un mesaj puternic de asigurare ca Marea Neagra va ramane o mare libera, dar si ca Marea Britanie este alaturi de Romania pentru a asigura securitatea europeana. El a amintit ca 2017…

- Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, considera ca prezenta celor doua grupari navale NATO in Portul Constanta transmite un mesaj puternic de asigurare ca Marea Neagra va ramane o mare libera, dar si ca Marea Britanie este alaturi de Romania pentru a asigura securitatea europeana,…

- Doua grupari navale NATO, care desfasoara exercitii in Marea Neagra alaturi de fregata „Regele Ferdinand” si de dragorul maritim „Lt. Lupu Dinescu”, s-au aflat sambata, in Portul Constanta. Oamenii au putut vizita, timp de trei ore si jumatate, navele britanice HMS Duncan si HMS Enterprise, dar si…

- Doua grupari navale ale NATO, alcatuite din sapte nave de lupta, viziteaza, zilele acestea, Portul Constanta, iar oamenii vor putea urca, sambata, la bordul unora dintre ele pentru a le vizita. Intre acestea, vor fi si fregata Regele Ferdinand si dragorul maritim Lupu Dinescu.

- Mihai Fifor, ministrul Apararii Nationale, efectueaza, in zilele de 2 si 3 februarie, o vizita de lucru in garnizoanele Constanta si Mangalia. Ieri, inaltul oficial militar s a aflat in Portul Militar Constanta, unde a vizitat nave militare si s a intalnit cu echipajele acestora. In cadrul conferintei…

- Mihai Fifor, ministrul Apararii Nationale, a declarat intr o conferinta de presa sustinuta la bordul Fregatei "Regele Ferdinand" ca proiectul privind cele patru corvete multifunctionale va intra in sedinta de Guvern de saptamana viitoare. Totodata, ministrul a precizat ca in cadrul acestui program de…

- Mihai Fifor a anuntat ca Armata Romaniei va avea trei submarine de lupta Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat astazi, la Constanta, în cadrul unei vizite la bordul fregatei 221 „Regele Ferdinand”, ca intentioneaza sa initieze un nou program major…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, vineri, la Constanta, ca, dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, contextul de la Marea Neagra este unul complicat, dorind ca Romania sa joace un rol esential in aceasta regiune. Fifor afirma ca pe agenda summitului NATO din acest an intentioneaza sa propuna…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat vineri, la Constanta, in cadrul unei vizite la bordul fregatei 221 "Regele Ferdinand", ca intentioneaza sa initieze un nou program major de inzestrare a Armatei, pentru dotarea Fortelor Navale Romane (FNR), pe termen mediu si lung, cu submarine.…

- Mihai Fifor, ministrul Apararii Nationale, efectueaza, in zilele de 2 si 3 februarie, o vizita de lucru in garnizoanele Constanta si Mangalia.Astazi, inaltul oficial militar s a aflat in Portul Militar Constanta, unde a vizitat nave militare si s a intalnit cu echipajele acestora.In cadrul conferintei…

- DNA a facut public joi seara stadiul dosarelor Microsoft, mentionand ca acuzatiile fata de mai multi fosti parlamentari si ministri au fost clasate. Printre acestia se gaseste si un fost deputat de Botosani in perioada 1996 – 2000 si senator in legislatura 2012 – 2016.

- Aici se vor stabili detaliile exercitiilor ce urmeaza a fi desfasurate in comun, cu ocazia misiunilor din Marea Neagra, informeaza un comunicat de presa transmis, marti, de Statul Major al Fortelor Navale (SMFN). Potrivit SMFN, navele celor doua grupari navale permanente ale NATO, SNMG-2…

- Deputatul Andreea Cosma a facut plangere penala pe numele procurorului Mircea Negulescu. Ea spune ca a fost pur si simplu ruinata dupa ce i-a fost confiscata toata arhiva notariala, in timpul perchezitiilor. Timp de peste doi ani nu a mai avut nici un fel de client la biroul notarial. Astfel, activitatea…

- Horoscop Un mare, un actor urias, ultimul mare actor in viata, ULTIMUL UNICORN. Ce ciudat, ce intorsatura neasteptata a vietii: cat m-a impresionat acum peste cincizeci și cinci de ani, in „Tragedia optimista”!

- S-a incins hora și in alte orașe din țara! Unirea Principatelor a fost motiv de sarbatoare de la Galați pana la Deva. Oamenii au desfașurat un tricolor uriaș. Au alergat pentru o unire simbolica sau au realizat o harta umana a țarii. N-au lipsit nici cantecele patriotice.

- Una dintre cele mai importante uzine industriale din ultimii ani, din Iasi, este tot mai aproape sa-si inchida portile definitiv dupa o teapa de proportii • Dupa plecarea in conditii scandaloase a afaceristilor rusi, care au stat in spatele producatorului de tevi Technosteel LBR, expertii care au evaluat…

- O zi de iarna veritabila la malul marii poate oferi peisaje de vis. Cu toate ca vremea este detul de rece, nu bate vantul iar marea este foarte linistita.Tabloul de iarna este intregit de pescarusii care obositi si infrigurati s au oprit sa se odihneasca pe malul apei inainte sa porneasca din nou la…

- Ministerul Apararii Nationale a demarat un proces de analiza pentru reinfiintarea colegiului militar cu profil de Marina, institutie care a functionat pana in anul 1998 in municipiul Constanta."Reluarea traditiilor invatamantului militar liceal de marina va oferi tinerilor posibilitatea de a se instrui…

- Constantin Budescu abia așteapta "dubla" cu Lazio din "16-imile" Europa League și e increzator ca FCSB poate produce surpriza și sa-i elimine pe italieni din competiție. "Cum nu exista șanse cu Lazio?! Am picat cu o echipa foarte buna și speram sa trecem mai departe, sa intram in istorie! O sa fie o…

- Statul Major al Forțelor Navale Romane, citat de Mediafax, transmite ca fregata „Regele Ferdinand”, echipata cu un elicopter Puma special pentru operațiuni maritime, se afla vineri și sambata in largul Marii Negre, alaturi de distrugatorul american USS Carney și un submarin turcesc, pentru…

- Timp de trei zile, incepand de ieri, are loc prima activitate de insctructie a marinarilor militari romani in Marea Neagra.La misiune participa fregata "Regele Ferdinand" si distrugatorul american USS Carney.Exercitiile comune vor avea drept scop consolidarea securitatii si stabilitatii in regiune.Nava…

- Simona Halep a ramas fara sponsorul tehnic dupa ce Adidas nu a mai continuat colaborarea cu sportiva la finalul anului 2017, însa acum echipa româncei va semna cu un alt brand renumit.Astfel, echipa Simonei Halep s-a înteles în aceste zile cu concernul american…

- Bucurie fara margini in familia lui Jojo și a actualului ei partener de viața, Paul Ipate. In urma cu fix un an, Jojo, pe numele sau real Catalina Grama, devenea mamica pentru a doua oara . Atunci, vedeta o aducea pe lume pe Zora, o fetița nascuta din povestea de dragoste pe care actrița o traiește…

- Horoscop ianuarie 2018. Toate semnele zodiacale au sansa sa isi schimbe viata in 2018, totul tine insa de felul in care vor actiona si de modul in care se vor misca planetele. Iata ce ti-au pregatit astrele.

- 23 de ani au trecut de cand Portul Constanta a fost martorul celei mai mari tragedii din istoria sa. Pe o furtuna cumplita, in mijlocul iernii, pe 4 ianuarie 1995, navele Paris si You Xiu au fost izbite de digul de nord de vantul extrem de puternic. La bord se aflau 54 de marinari straini. Niciunul…

- Simona Halep, liderul WTA, s-a calificat in sferturile turneului de la Shenzen dupa ce a invins-o pe Ying-Ying Duan, locul 91 WTA, scor 3-6, 6-1, 6-2. (Detalii AICI) Victoria Simonei și calificarea in sferturi inseamna foarte mult pentru jucatoarea noastra, care este sigura ca la Australian Open, primul…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca organizeaza și în acest an o petrecere de Revelion, la care sunt invitați clujenii, dar și turiștii aflați în oraș. Programul ultimei zile a anului 2017 va aduce pe scena din Piața Unirii începând cu orele…

- Prima vedeta autentica din Romania care s-a impus pe piața muzicala occidentala dupa Revoluție, Laurențiu Cazan implinește astazi 60 de ani! Daca inainte de ‘89 se numara printre putinii artisti romani ce sustinea turnee in țarile occidentale (Danemarca, Finlanda, Austria, Belgia, Olanda, unde a locuit…

- Cel mai recent decret al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, conform caruia actiunile impotriva terorismului sau tentativelor de lovitura de stat nu sunt pedepsite, ar putea incita la violenta, oferind acoperire legala “justitiarilor” proguvernamentali, avertizeaza partidele de opozitie, conform…

- Autoritatile de la New Delhi au testat miercuri un fel de pulverizator urias in incercarea de a-si demonstra hotararea de a lupta impotriva nivelurilor periculoase de poluare din capitala indiana, informeaza France Presse. Mega-orasul de 20 de milioane de locuitori are renumele de neinvidiat…

- Maine, dupa slujba de la Catedrala Patriarhala, Trenul Regal va duce trupul Regelui Mihai I al Romaniei la Curtea de Arges, unde va avea loc inmormantarea in noua Necropola Regala si Patriarhala, ridicata chiar din dorinta sa, in curtea Manastirii Curtea de Arges. Necropola in care, anul trecut, a fost…

- Nu e zi in fotbalul romanesc fara un scandal. Astazi a venit randul jucatorilor celor de la FC Voluntari sa rabufneasca și sa se planga de situația delicata de la echipa ilfoveana. Fotbaliștii au dezvaluit pentru Gazeta Sporturilor sa sunt neplatiți de luni bune și ca nimeni din conducerea echipei nu…