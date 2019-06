Stiri pe aceeasi tema

- Machine Gun Kelly ne arata cat de versatil și deschis este prin intermediul materialului video ce insoțește noua sa piesa, „I Think I’m Okay”, care marcheaza colaborarea cu Travis Baker (bateristul trupei Blink 182) și YUNGBLUD, noua senzație a muzicii alternative. „I Think I’m Okay” este o piesa puternica,…

- Fix inainte de lansarea noului album, Bastille lanseaza videoclip-ul piesei „Those Nights”, un single emoționant extras de pe cel de-al treilea material al trupei, „Doom Days”. Regizat de catre Crooked Cynics, videoclipul il are in prim-plan pe Dan Smith, solistul Bastille, așezat pe o canapea, in mijlocul…

- DJ Snake lanseaza mult-așteptatul material video al piesei „Enzo”, un veritabil imn hip-hop, ce aduce impreuna cele mai mari staruri ale genului – Offset, 21 Savage, Gucci Mane și Sheck Wes. Regizat de catre Daps (filmmaker-ul renumit pentru colaborarile sale cu Migos, Kendrick Lamar și 2 Chainz), videoclipul…

- Ellie Goulding reflecteaza la anii adolescentei in noul videoclip. „Sixteen” este despre toate momentele glorioase din una dintre cele mai frumoase perioade din viata. Putin nostalgica, putin visatoare, videoclipul o aduce pe Ellie intr-un cadru vintage, intr-o masina alaturi de cea mai buna prietena,…

- Bea Miller și 6LACK lanseaza videoclipul piesei „it’s not u it’s me”, material regizat de catre Pilar Zeta și Jimmy Edgar. Clipul iți fura instant ochii – de la producție, la concept, la simboluri, dezvaluind o narațiune interesanta, care te va prinde și introduce cu totul intr-un univers aparte. Videoclipul…

- Naughty Boy colaboreaza cu Shenseea X Calum Scott și lanseaza varianta explicita a piesei „Undo”, un material plin de optimism. „Undo” este o colaborare colorata, ce integreaza perfect muzica de calitate, vocea copleșitoare a lui Calum Scott și ritmurile jamaicane, susținute prin prestația incredibila…

- Emeli Sande le face o surpriza fanilor cu videoclipul piesei „Sparrow”, filmat in New York, regizat de Sarah McColgan (H.E.R, Charli XCX, Miguel, Sean Paul) și editat de Ernie Gilber. Videoclipul piesei „Sparrow” reda o frumoasa calatorie metaforica, ce exploateaza teme precum puterea, mișcarea și libertatea.…

