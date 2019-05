Stiri pe aceeasi tema

- "In prezent, din punct de vedere economic, Romania merge intr-o directie gresita. Politicile actuale se regasesc pe contrasensul responsabilitatii economice. De aceea este deosebit de important ca sectorul financiar sa faca el insusi dovada preocuparii pentru sustenabilitate", arata seful statului. Politica…

- Lipsa fortei de munca este intr-adevar o problema, dar nu numai in Romania, unde oamenii de afaceri asteapta ca statul sa le rezolve problema, ci si in Germania si in alte state europene, a spus marti presedintele Camerei de Comert Romano-Germane, Dragos Anastasiu, in cadrul unei conferinte pe tema…

- Principalii vinovati pentru lipsa fortei de munca din Romania sunt oamenii de afaceri, nu statul, pentru ca noi ne-am obisnuit sa tot asteptam sa ni se dea, a declarat, marti, intr-o conferinta de specialitate, Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert Romano-Germana (AHK Romania). "Avem o problema…

- Cearta dintre Primaria Timisoara si cei de la Electroputere VFU Pascani, societatea care s-a ocupat de transformarea batranelor tramvaie primite de oras din Germania in noile Armonii are o sentinta judecatoreasca, iar aceasta este una defavorabila municipalitatii. Catre fabrica reclamanta vor pleca…

- Lipsa unei taxe auto si a unei legislatii mai drastice ii incurajeaza pe romani sa-si cumpere masini la mana a doua din Germania. Pe de alta parte, in Germania, exista organizatii de control tehnic al autoturismelor care sorteaza anual rapoartele de service in functie de rata defectiunilor,…

- Complexul Energetic Hunedoara nu are bani pentru plata salariilor. In schimb, potrivit informațiilor, societatea va acorda tichetele de Paște. Lipsa lichiditaților obliga administrația CEH sa amane plata salariilor pana cel tarziu la data de 18 aprilie, arata informațiile. Este pentru a doua oara in…

- CHIȘINAU, 26 mart – Sputnik. De la începutul anului 2019, Casa Nationala de Asigurari Sociale (CNAS) a constatat neprezentarea în termenul stabilit a ”certificatului de viața” pentru mai mult de 100 de beneficiari de pensii acordate în baza prevederilor acordurilor…