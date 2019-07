Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 150 de persoane au murit dupa ce o nava s-a scufundat in apropierea coastei Libiei si inca 150 au fost salvate si trimise inapoi in Libia, a anuntat agentia pentru refugiati a ONU - UNHCR, informeaza The Guardian.

- Pana la 150 de persoane s-au inecat intr-un naufragiu produs in largul coastei Libiei, a anunțat agenția ONU pentru refugiați. Alte 150 de persoane au fost salvate de pescari și au fost duși inapoi in Libia de garda de coasta, scrie BBC News. Nu se știe cu siguranța daca imigranții se aflau pe una sau…

- O nava operata de un ONG german a anuntat vineri ca a salvat 65 de oameni de pe o ambarcatiune pneumatica in largul Libiei, provocand preocupari privind iminenta unei noi dispute in Europa privind migrantii care traverseaza Mediterana, informeaza dpa, potrivit agerpres.ro.ONG-ul Sea-Eye, cu…

- Cel puțin 80 de migranți africani sunt considerați decedați dupa ce ambarcațiunea in care se aflau s-a scufundat in largul Tunisiei, in timp ce incercau sa traverseze Marea Mediterana pentru a ajunge in Europa, au transmis reprezentanții Crucii Roșii, citați de Reuters, conform Mediafax.Citește…

- O femeie capitan de vas risca 20 de ani de inchisoare dupa ce procurorii italieni au acuzat-o ca a cooperat cu calauzele migranților care vor sa ajunga in Italia. De naționalitate germana, Pia Klemp (35 de ani), a condus vasul ”Iuventa” in sute de misiuni de salvare, insa ambarcațiunea i-a fost sechestrata…

- Cel putin 70 de migranti au murit inecati dupa ce ambarcatiunea lor cu care incercau sa ajunga in Europa s-a scufundat in largul coastelor Tunisiei, relateaza vineri agentia locala TAP, citata de dpa, potrivit Agerpres. Pescari aflati in apropierea naufragiului au reusit sa salveze 16 migranti.…