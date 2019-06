Naufragiul de la Budapesta: Numărul cadavrelor găsite a ajuns la 9 Ambarcatiunea de 26 metri lungime botezata Sirena, care avea la bord 33 de sud-coreeni si 2 membri ai echipajului ungar, s-a scufundat miercuri in 7 secunde dupa o ciocnire cu nava de croaziera de 135 metri Viking Sigyn. Au supravietuit doar 7 persoane. Luni 'scafandrii profesionisti ungari au descoperit un corp si au indicat locul scafandrilor sud-coreeni, care l-au scos la suprafata' potrivit unui comunicat difuzat de agentia de presa MTI. Conform informatiilor din mass-media sud-coreeana, este vorba de o femeie al carei cadavru a fost localizat in afara epavei, care zace la 9 metri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

