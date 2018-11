Naufragiu pe Lacul Victoria, cel puţin 10 pasageri au murit "Echipele noastre au salvat peste 40 de persoane. Putem confirma zece morti. Misiunea de salvare continua", a declarat un purtator de cuvant al politiei.



El nu a putut preciza cati pasageri se aflau la bordul navei, nici cauzele pentru care aceasta s-a rasturnat.



In septembrie, peste 200 de persoane si-au pierdut viata dupa scufundarea unui feribot in partea tanzaniana a lacului.



Lacul Victoria, marginit de Uganda, Kenya si Tanzania, este cel mai mare lac din Africa, pe apele lui navigand numeroase ambarcatiuni adesea vechi si supraincarcate care devin extrem de vulnerabile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

