Naufragiu pe Dunăre. Două noi cadavre găsite, 11 în total Cadavrul unui barbat a fost extras prin fereastra epavei si un alt corp a fost descoperit in zona localitatii Kulcs, la aproximativ 70 km in aval, conform precizarilor facute de politie. Ambii au fost identificati ca fiind sud-coreeni. Ambarcatiunea de 26 metri lungime, care avea la bord 33 de sud-coreeni si 2 membri ai echipajului ungar, s-a scufundat miercuri in 7 secunde dupa o ciocnire cu nava de croaziera de 135 metri Viking Sigyn. Au supravietuit doar 7 persoane. Conform anuntului facut de autoritati, 17 persoane, printre care o fetita de 6 ani si doi membri ai echipajului, sunt… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

