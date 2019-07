Stiri pe aceeasi tema

- Un al 25-lea corp a fost gasit in urma naufragiului pe Dunare, la Budapesta, in data de 29 mai al unui vas ce transporta turisti sud-coreeni, trei victime fiind in continuare date disparute, a anuntat joi politia ungara, citata de France Presse, potrivit agerpres.ro.Corpul a fost gasit miercuri…

- Doua victime au fost identificate ca fiind femei sud-coreene, iar a treia este un barbat ungar, capitanul navei Hableany, conform site-ului politiei ungare, police.hu.Identificarea celui de-al patrulea corp gasit marti, cel al unui copil, este in desfasurare.Nava de agrement Hableany…

- Autoritatile ungare au declarat ca in timpul operatiunii de salvare sunt pregatite sa previna eventuala scurgere in Dunare a celor 1.400 de litri de motorina aflata in rezervorul navei. Nava de agrement Hableany (Sirena), cu 33 de turisti sud-coreeni si doi membri ai echipajului ungari la bord, s-a…

- Nava de agrement Hableany (Sirena), cu 33 de turisti sud-coreeni si doi membri ai echipajului ungari la bord, s-a scufundat in Dunare in seara zilei de 29 mai dupa ce a fost lovita de vasul de croaziera sub pavilion elvetian 'Viking Sigyn', al carui capitan ucrainean a fost ulterior arestat.Pana…

- Cea de-a 19-a victima a fost gasita in apele fluviului, in apropierea complexului cultural Balna din sudul capitalei ungare. Poliția din Budapesta a facut anunțul joi seara, 6 iunie. De asemenea, politia a anuntat ca a fost gasit un al 18-lea cadavru, langa podul Rakoczi de pe Dunare, fiind identificat…

- Alte doua corpuri au fost gasite marti in apele Dunarii dupa naufragiul ambarcatiunii Sirena la bordul careia se afla un grup de turisti sud-coreeni, produs la Budapesta pe 29 mai, informeaza AFP, scrie agerpres.ro. Cadavrul unui barbat a fost extras prin fereastra epavei si un alt corp a fost…

- Scafandrii au mai gasit doua corpuri dupa naufragiul unei ambarcatiuni produs saptamana trecuta pe Dunare, la Budapesta, a anuntat luni politia ungara, alte 19 fiind in continuare date disparute, transmite AFP, conform agerpres.ro. Ambarcatiunea de 26 metri lungime botezata Sirena, care avea…

- Cel putin sapte persoane au decedat, iar 21 sunt disparute dupa ce o nava de agrement, cu zeci de turisti la bord, s-a scufundat miercuri noapte in Dunare, la Budapesta, eforturile de salvare fiind in curs de desfasurare, informeaza agentia de stiri MTI si televiziunea de stat, potrivit Reuters. Imagini…