- Aproximativ 150 de persoane ar fi murit, dupa ce o nava s-a scufundat in apropierea coastei Libiei, in Marea Mediterana, si inca 150 au fost salvate si trimise inapoi in Libia, a anuntat agentia pentru refugiati a ONU – UNHCR, informeaza The Guardian.Nava a parasit Libia din Al Khoms cu aproximativ…

- Cel putin 116 imigranti extracomunitari au murit in urma unui naufragiu produs in largul Libiei, in sudul Marii Mediterane, anunta Inaltul Comisariat ONU pentru Refugiati (UNHCR), citat de publicatiile Corriere della Sera si La Repubblica. "Nava care s-a scufundat plecase din zona Khoms, situata la…

- Pana la 150 de persoane s-au inecat intr-un naufragiu produs in largul coastei Libiei, a anunțat agenția ONU pentru refugiați. Alte 150 de persoane au fost salvate de pescari și au fost duși inapoi in Libia de garda de coasta, scrie BBC News. Nu se știe cu siguranța daca imigranții se aflau pe una sau…

- Cel puțin doi imigranți au murit și alte 25 de persoane au disparut dupa ce barca gonflabila în care se aflau s-a scufundat în largul coastei vestice a Libiei, a declarat duminica un purtator de cuvânt al pazei de coasta, potrivit Reuters preluat de Mediafax. Un total de 73 de imigranți…

- Sapte persoane au murit, iar alte 19 au fost date disparute in urma unui naufragiu pe Dunare, la Budapesta. Alte sapte persoane au fost recuperate si transportate la spitale din capitala Ungariei. Vaporul scufundat avea la bord 33 de turisti sud-coreeni. De asemenea, sunt dati disparuti si doi membri…

- Sapte persoane au murit, iar alte 19 au fost date disparute in urma unui naufragiu al unui vapor cu turisti sud-coreeni la bord, pe Dunare, la Budapesta, iar presa ungara si Seulul evoca ipoteza unei coliziuni, relateaza AFP.

- Paza de Coasta din Libia a salvat zeci de imigranti extracomunitari care pluteau in deriva in sudul Marii Mediterane, relateaza agentia de presa ANSA. "Au fost salvati 61 de imigranti care se aflau la bordul unei ambarcatiuni la circa 60 de kilometri nord de Tripoli", a comunicat Paza de Coasta…

- Nava de patrulare Cigala Fulgosi a intalnit joi, in cursul unei misiuni din cadrul operatiunii italiene Mare Sicuro (Mare Sigura) o ambarcatiune cu migranti, la 75 de mile marine (circa 140 de km) de Libia, arata un comunicat al marinei. In vasul interceptat se infiltra apa, iar printre cei 36 de…