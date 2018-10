Stiri pe aceeasi tema

- Rudi Verkempinck, fost antrenor secund la naționala Romaniei in mandatul lui Daum, a vorbit despre mandatul neamțului și dezvaluit ca ei au fost cei care l-au propus pe Cosmin Contra la naționala. "Am venit pentru ca ne-am dorit sa mergem la Cupa Mondiala. Am nimerit intr-o perioada de recladire. Am…

- Naționala sub 21 de ani a Romaniei e aproape de a doua calificare din istorie la un Campionat European, prima fiind in 1998, cand pe banca se afla Victor Pițurca, iar in teren, printre alții, juca actualul selecționer Cosmin Contra. Romania mai are de jucat cu Țara Galilor, pe 13 octombrie, echipa…

- Nationala de tineret a Romaniei a castigat, luni, cu 2-0 meciul cu Bosnia-Hertegovina, disputant pe stadionul de la Ovidiu. Miza era primul loc in Grupa a 8-a. Astfel, tineretul antrenat de Mirel Radoi are mari șanse de calificare la Campionatul European de anul viitor. Nationala de tineret a Romaniei…

- Romania U21 a reușit o victorie imensa in deplasarea cu echipa similara a Portugaliei, 2-1, luand o opțiune serioasa pentru calificarea la Europeanul din 2019. Imediat dupa remiza cu Muntenegru din Liga Națiunilor, 0-0, Cosmin Contra le-a transmis un mesaj special jucatorilor lui Radoi. "Felicitari…

- LIVE Romania – Muntenegru. Naționala antrenata de Cosmin Contra debuteaza in Nations League vineri, cand va intalni selecționata Muntenegrului. Obiectivul tanarului selecționer al tricolorilor este calificarea la EURO 2020. O reușita la aceasta competiție este egala cu șansa de a evolua la turneul final…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a afirmat, luni, la Casa Fotbalului, ca in situatia in care selectionerul Cosmin Contra va cere naturalizarea lui Harlem Gnohere, va fi de acord cu depunerea documentelor pentru obtinerea cetateniei romane a francezului.“Atat timp…

- Ce spune FRF despre naturalizarea lui Virgiliu Postolachi, moldoveanul de la PSG. Directorul tehnic al Federației Romane de Fotbal, Mihai Stoichita, a declarat, marti, ca demersurile pentru obținerea cetateniei romane pentru atacantul Virgiliu Postolachi sunt avansate. „Pe Virgiliu Postolachi il monitorizam…