Stiri pe aceeasi tema

- Alianta dintre partidele de opozitie si rebelii din Partidul Conservator ar trebui sa fie suficient de numeroasa pentru a invinge Guvernul condus de Boris Johnson in ceea ce priveste Brexit, a declarat marti Philip Hammond, fostul ministru de Finante al Marii Britanii, citat de Reuters.

- Premierul britanic Boris Johnson i-a amenintat cu excluderea din partid pe deputatii conservatori care se opun planurilor sale pentru Brexit, afirma o sursa din grupul parlamentar, citata de Reuters.

- Industria mondiala a aurului se confrunta cu o problema de falsificare, in conditiile in care sunt descoperite tot mai multe lingouri stantate fraudulos, potrivit unei analize Reuters. O serie de directori din industria bancara si de rafinare sustin ca lingouri de aur stantate fraudulos cu…

- Exportatorii americani de whiskey au probleme din cauza tarifelor punitive impuse in iunie 2018 de Uniunea Europeana, un exemplu fiind distileria Mountain Laurel Spirits, care a pierdut brusc 10% din vanzari dupa ce distribuitorul sau din Europa a renuntat sa mai cumpere premiatul Dad's Hat Pennsylvania…

- Opozitia laburista va face tot ce este posibil pentru a impiedica iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana fara un acord, a anuntat duminica liderul Partidului Laburist britanic, Jeremy Corbyn, citat de Reuters. Noul premier britanic Boris Johnson a promis miercuri, la preluarea mandatului, ca va…

- Toti cei 23 de membri de echipaj ai petrolierului sub pavilion britanic Stena Impero, sechestrat vineri de Iran, sunt in siguranta si in stare de sanatate buna, au asigurat duminica autoritatile portuare din provincia Hormozgan, transmite Reuters, citeaza Agerpres.Directorul Organizatiei maritime si…

- Naturalistul David Attenborough le-a transmis parlamentarilor britanici, marti, ca fixarea unui nou obiectiv de "de-carbonizare" a economiei nationale reprezinta un aspect esential si i-a avertizat, totodata, spunand ca un eventual esec in privinta limitarii modificarilor climatice ar putea sa produca…

- Președintele american Donald Trump a afirmat luni ca „nu va mai discuta” cu ambasadorul Marii Britanii în Statele Unite, dupa ce în weekend au aparut informații potrivit carora diplomatul britanic a descris Administrația Trump drept disfuncționala, stângace și inepta, relateaza…