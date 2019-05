''O mare parte din natura este deja pierduta, iar ceea ce ramane continua sa dispara''', conform constatarii alarmante a grupului de experti ai ONU in domeniul biodiversitatii IPBES reuniti in aceasta saptamana la Paris, potrivit unui proiect de raport de 1.800 de pagini obtinut de AFP.



Apa, hrana, energie, textile, minerale, medicamente... Natura ofera servicii inestimabile omului. Astfel, productia agricola, sustinuta in special de sol si insectele polenizatoare, este in continua crestere, iar capturile de peste au crescut cu 50% in ultimii 50 de ani. Peste…