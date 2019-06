Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 41 de ani a a suferit arsuri pe 50% din corp, vineri, in urma unei explozii care a avut loc in apartamentul sau din Timisoara. Victima a fost transportata de urgența la spital, fiind conștienta la momentul transportului. Zece locatari s-au autoevacuat. Deflagrația, care a avut loc din cauza…

- „Rețeaua rezista!”, titreaza reprezentanții Primariei Dudeștii Noi pe pagina de Facebook. Chiar și dupa furtuna de duminica seara, in localitatea de langa Timișoara, dupa cum transmit reprezentanții primariei din localitate, a fost curent electric. Reprezentanții Primariei Dudeștii Noi transmit ca in…

- Echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis au intervenit in mai multe locatii din Timisoara si din judet pentru degajarea unor cai de acces, acoperisuri dislocate, fire electrice rupte sau terase spulberate in urma furtunii si a grindinei de duminica seara, potrivit Agerpres.…

- In urma impactului unul dintre ei a ramas incarcerat si doi au fost transportati la spital. Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a declarat ca impactul s-a produs pe sensul de circulatie Arad - Timisoara, intre o furgoneta in care se afla doar soferul si microbuzul cu cei zece…

- Traficul pe autostrada A1, intre Timisoara si Lugoj, a fost blocat, miercuri, in urma unui accident produs intre doua autotrenuri, dintre care unul transporta piese metalice, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a informat ca echipele de pompieri au fost solicitate…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Timis au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata pe bulevardul Dragalina din municipiul Timisoara. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, in cursul diminetii, ISU Timis a fost solicitat sa intrevina…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Timis au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in localitatea Dudestii Vechi, judetul Timis. Potrivit ISU Timis in jurul orei 17.00 ISU Timis a fost solicitat sa intervina la un accident feroviar produs intre…