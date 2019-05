Stiri pe aceeasi tema

- Distribuitorul de produse cosmetice va fi achitionat de grupul brazilian Natura, care detine deja Zhe Body Shop si Aesop, o tranzactie care va crea cea de-a patra companie de cosmetice din lume. Natura Cosmeticos va detine 76% din grupul combinat, iar restul titlurilor vor fi detinute de actionarii Avon.…

- Natura Cosmeticos, companie braziliana care detine lantul The Body Shop, a ajuns la un acord pentru preluarea Avon Products, in urma unei tranzactii pe baza de schimb de actiuni care evalueaza producatorul american de cosmetice la peste doua miliarde...

- In urma tranzactiei, Natura ar deveni actionarul majoritar in grupul american care are o istorie de 133 de ani, care are o capitalizare de piata de circa 1,4 miliarde de dolari si este cunoscut mai ales pentru modelul de afaceri prin vanzari directe. Actiunile Avon au urcat miercuri cu pana la 11,9-,…

- Compania braziliana Natura Cosmeticos si Avon Products Inc au confirmat miercuri ca sunt in negocieri avansate privind o potentiala tranzactie pe baza de schimb de actiuni, prin care Natura va prelua o participatie majoritara la producatorul american de cosmetice, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.In…

- “Competiția este cea care te motiveaza sa faci lucrurile mai bine, sa evoluezi și sa te dezvolți cât mai mult. Sa fii singura companie româneasca din topul celor mai mari producatori de cosmetice ce activeaza în țara este o adevarata provocare, dar și o responsabilitate mare…

- Autoritațile venezuelene sunt ajutate de Rosneft, companie petroliera de stat din Rusia, sa eludeze sancțiunile care interzic vanzarea de petrol, relateaza agenția Reuters. Schema utilizata de complici este simpla: compania venezueleana PDVSA factureaza Rosneft pentru petrolul livrat, iar compania rusa…

- ????✈️???????????????????? Companie noua / Ruta noua #ServusRyanair #newroute #flyfromcluj #LondonSouthend Mai multe detalii gasiti in Comunicatul de presa de mai jos: PRIMELE ZBORURI RYANAIR DIN CLUJ-NAPOCA Cluj-Napoca, 3 aprilie 2019 – Ryanair, compania aeriana

- Companie de constructii infrastructura rutiera angajeaza pentru executia unor lucrari in Turda personal calificat si necalificat Compania romaneasca de constructii cu capital intergral privat, parte a unui grup francez, se