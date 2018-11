Reprezentanta speciala pentru Femei, Pace si Securitate a NATO, Clare Hutchinson, care participa in capitala Islandei, Reykjavik, la Forumul femeilor lider, a declarat miercuri intr-un interviu acordat agentiei spaniole EFE ca Alianta lucreaza deja la un plan pentru crearea unor coduri de conduita menite sa previna abuzurile si exploatarea sexuala in timpul misiunilor. Ea a semnalat ca in prezent se lucreaza la implementarea concluziilor privind politica de gen ale ultimului summit al NATO. Totusi, a admis ca nu va fi usor sa se realizeze acest lucru in perioada de doi ani convenita, dar s-a declarat…