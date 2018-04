Stiri pe aceeasi tema

- Mecanismul de aparare colectiva al NATO ar putea fi activat pentru a doua oara daca Alianta Nord-Atlantica este vizata de un atac cibernetic devastator, a declarat miercuri la Ottawa secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza DPA.

- Autoritatile din Letonia au anuntat ca au inchis partial spatiul aerian propriu in perioada in care fortele ruse efectueaza un exercitiu militar in Marea Baltica, oficialii de la Riga sustinand ca manevrele se desfasoara in zona economica exclusiva letona, potrivit agentiei Reuters, scrie Mediafax.Ministerul…

- NATO nu isi propune sa izoleze Rusia dupa atacul cu un agent neurotoxic petrecut la inceputul lunii martie la Salisbury, in Marea Britanie, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, insa Alianta a trebuit sa reactioneze pentru a-si arata nemultumirea fata de Moscova, a declarat…

- Rusia a inceput sa testeze rachete cu munitie reala miercuri in Marea Baltica, alertand Letonia, tara membra a NATO, potrivit careia aceste exercitii au fortat-o sa inchida partial spatiul aerian comercial de la Marea Baltica, relateaza Reuters.Ministerul Apararii de la Moscova anuntase luni…

- Autoritatile suedeze au emis avertismente cu privire la traficul maritim civil la Marea Baltica, inaintea unor exercitii militare ale Marinei ruse si unor teste ale unor rachete prevazute saptamana aceasta.

- Rusia a starnit ingrijorarea in Letonia. Ministerul Apararii de la Riga și-a exprimat ingrijorarea fața de un anunț neașteptat al Moscovei, care intenționeaza sa efectueze trageri de racheta in Marea Baltica, intre Letonia și Suedia, saptamana viitoare. "Șeful rus al Centrului de Control al Traficului…

- Armata rusa a testat cu succes noul sistem modernizat de aparare antiracheta in Kazahstan, potrivit editiei de luni a ziarului Krasnaya Zvezda, relateaza Xinhua. Andrei Prikhodko, comandantul adjunct al Fortelor aerospatiale rusesti, a declarat ca noul sistem modernizat de aparare antiracheta a lovit…

- Sapte diplomati de la misiunea rusa la NATO au fost expulzati, a anuntat marti secretarul general Jens Stoltenberg, relateaza AFP conform News.ro . Alianta Nord-Atlantica a redus, de asemenea, marimea misiunii ruse, a precizat Stoltenberg. Misiunea rusa va mai putea sa primeasca doar 20 de persoane,…

- 48 dintre persoanele expulzate sunt diplomati de la Ambasada Rusiei, iar 12 sunt rusi care lucreaza la Organizatia Natiunilofr Unite. Tarile membre UE au convenit vineri sa adopte noi masuri punitive impotriva Rusiei dupa atacul neurotoxic in urma caruia fostul spion rus Sergei Skripal si…

- Oficialii de la Moscova fac demersuri pentru ca Arabia Saudita sa isi deschida piata pentru graul din Rusia, fapt ce ar duce la obtinerea unei noi destinatii pentru a-si vinde o recolta record si a concura cu furnizorii din Uniunea Europeana.

- Puternica formație franceza,, Olympique Lyon, ar putea fi suspendata din competitiile europene dupa ce a fost trasa la raspundere de UEFA pentru incidentele dinaintea partidei cu CSKA Moscova din returul optimilor de finala ale Europa League. Cu toate ca in tur caștigase in Rusia cu 1-0 și avea prima…

- Ministrii de Externe ai statelor Uniunii Europene au adoptat luni o pozitie de "solidaritate" cu Marea Britanie, cerand Rusiei sa ofere clarificari privind atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus. Guvernul de la Londra sustine ca Moscova se afla in spatele atacului neurotoxic…

- Rusia nu isi doreste o noua cursa a inarmarii si va face tot posibilul pentru a rezolva diferendele cu alte state, aparandu-si in acelasi timp interesele nationale, a declarat luni presedintele Vladimir Putin, scrie Reuters. La o intalnire cu oponentii pe care i-a invins la scrutinul de duminica, obtinand…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a facut apel la Rusia vineri "sa coopereze" in afacerea Skripal, dand asigurari ca Alianta Nord-Atlantica "nu vrea un nou Razboi Rece", relateaza AFP. "Avem ceea ce as numi 'o abordare cu doua directii' fata de Rusia", a declarat el…

- Dupa ce, recent, președintele american, Donald Trump, lua in considerare optiunea unui raspuns armat din partea SUA, in cazul in care atacurile regimului sirian condus de Basahr al-Assad impotriva propriului popor vor continua. In acest context, raspunsul Rusiei nu a incetat sa apara, Moscova transmițand…

- Ultimele sondaje publicate de presa rusa arata ca Vladimir Putin va obține intre 73 și 75% dintre voturile rușilor la alegerile prezidențiale de duminica, 18 martie. Dar restul lumii incearca sa ințeleaga de ce il voteaza rușii pe Vladimir Putin și ce sta in spatele devotamentului acestora pentru liderul…

- Echipaje de lupta dotate cu rachete Bal, din cadrul Flotei Ruse staționate in Marea Baltica, au desfașurat simulari de distrugere a unui detașament naval, in regiunea Kaliningrad, conform serviciului de presa al Armatei Ruse.

- Apar reacții dupa declarațiile bomba facute de Vladimir Putin! Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat joi dupa-amiaza Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o…

- Suedia a anunțat ca trebuie sa iși dubleze bugetul militar in urmatorii șapte ani aentru ca țara sa fie bine aparata. Mai precis, un raport al armatei suedeze indica faptul ca țara trebuie sa majoreze de doua ori butetul militar pana in 2035, in contextul amenințarii ruse, relateaza Reuters. Potrivit…

- Suedia are nevoie sa-si majoreze de cel putin doua ori bugetul militar pana in 2035 pentru ca tara sa fie bine aparata, sustine un raport al armatei, care invoca lipsa de scrupule a Rusiei de a recurge la forta in scopuri politice, transmite Reuters. Potrivit documentului, ce va fi inaintat…

- Alianta Nord-Atlantica doreste sa coopereze cu Rusia in regiunea arctica, in pofida intensificarii tensiunilor in nordul inghetat, a declarat Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, intr-un interviu pentru publicatia Foreign Policy, citat de agentia de stiri Tass.

- ''In ultimul timp, din partea SUA s-au facut auzite o serie de acuzatii la adresa Rusiei, ba vizand intarirea capacitatilor nucleare ruse, ba acum o crestere a prezentei militare ruse in Marea Neagra'', a afirmat senatorul rus, potrivit caruia astfel de atacuri reprezinta o incercare de a distrage…

- Rusia incalca acordul privind lichidarea rachetelor cu raza scurta si medie de actiune. Acuzația a fost facuta de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Oficialul a declarat ca armata rusa dezvolta si testeaza asemenea proiectile.

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a respins vineri preocuparile exprimate de premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, care a avertizat ca gazoductul Nord Stream 2 risca sa genereze un conflict militar deschis intre Rusia si Ucraina. "Am avut puncte diferite de vedere in problema gazoductului…

- Atacul cibernetic din iunie 2017 "s-a raspandit in intreaga lume, cauzand pagube de miliarde de dolari in Europa, Asia si America", a declarat Sarah Sanders, purtatoarea de cuvant a Casei Albe. "A fost o parte din efortul necontenit al Kremlinului de a destabiliza Ucraina si demonstreaza tot…

- Rusia face si va face tot ce vrea in enclava baltica Kaliningrad, inclusiv sa desfasoare rachete tactice Iskander, fara a informa NATO, a declarat astazi seful Comitetului de aparare al Dumei de Stat, Vladimir Shamanov. "Este teritoriul nostru si facem acolo ce dorim", a spus Shamanov, fostul comandant…

- Proiectul gazoductului Nord Stream 2 "nu este necesar si genereaza disensiuni puternice", amplificand probabilitatea unui razboi deschis intre Rusia si Ucraina, a afirmat Mateusz Morawiecki intr-un interviu acordat publicatiei Die Welt inaintea unei vizite in Germania.Gazoductul planificat…

- În jur de 3.000 de ruși, aflați sub contract cu compania privata de securitate Wagner, lupta în Siria din 2015, potrivit site-ului rusesc Fontanka, citat de Haaretz. Zeci de astfel de mercenari ar fi fost uciși în urma unui atac eșuat asupra unei baze și rafinarii controlate de…

- "Vrem sa introducem ceva asemanator cu un Schengen militar in Europa, care ar permite miscarea rapida si directa (a trupelor - n.r.), fara mare birocratie si cu o viteza mai mare", a spus von der Leyen, inaintea unei reuniuni a ministrilor apararii din cadrul NATO la Bruxelles.Germania…

- Nave din cadrul Fortei maritime de reactie rapida a NATO efectueaza saptamana aceasta exercitii impreuna cu Fortele navale romane, in Marea Neagra. Doua dintre cele patru grupuri maritime NATO pentru reactie rapida efectueaza un exercitiu cu Fortele navale romane saptamana aceasta, in Marea…

- Pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale din Rusia au aparut informatii despre veniturile lui Vladimir Putin, candidat la functia de presedinte, potrivit Rador, care citeaza Nezavisimaia Gazeta. Surse si venituri totale pe durata celor sase ani anteriori anului electoral: salariu, Administratia…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat, luni, ca toate statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice ar trebui sa-si respecte promisiunile de crestere a cheltuielilor militare, adaugand ca NATO se confrunta cu tot mai multe provocari, relateaza agentia DPA. In cadrul unei…

- Tratatul de reducere a armelor strategice semnat in 2010 de Moscova si Washington si intrat in vigoare in 2011 prevede reducerea progresiva, intr-o perioada de 10 ani, a numarului de focoase nucleare detinute de cele doua mari puteri, limitarea numarului de vectori si verificari reciproce, precum…

- Conform acestor surse, Mike Pompeo s-a intalnit cu Serghei Nariskin, directorul Serviciului rus de Informatii Externe (SVR), si cu Aleksandr Bortnikov, seful Serviciului Federal rus de Securitate (FSB). La Washington a fost si seful Serviciului rus de Informatii Militare (GRU), dar nu este clar daca…

- Roman Rubanov, un sustinator al lui Navalnii, a scris o retea de socializare ca politia a declarat ca doreste sa verifice informatiile potrivit carora in biroul din Moscova al opozantului rus s-ar afla o bomba.Sute de sustinatori ai lui Aleksei Navalnii participa duminica la proteste in…

- Sase politisti s-au prezentat vineri la un cinematograf din Moscova care a incalcat interdictia de difuzare a filmului "Moartea lui Stalin", relateaza AFP. Ei au fotografiat ecranul computerului de la ghiseul de bilete si au interogat mai multi angajati, dupa matineu. Ministerul rus al…

- Contactele dintre Rusia si NATO nu au experimentat o dezvoltare in 2017, din cauza pozitiei conflictuale a NATO fata de Moscova, potrivit unui raport prezentat joi de catre Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agentiei Tass. "Rusia a mentinut un curs independent de politica externa in 2017,…

- Ambasadorul Qatarului la Moscova, Fahad bin Mohammed al-Attiyah, a anunțat, joi, ca Guvernul de la Doha poarta negocieri pentru achizitionarea sistemelor de aparare antiaeriana S-400 din Rusia, informeaza site-ul agentiei Tass. ”Negocierile pe marginea acestui subiect se afla intr-un stadiu avansat”,…

- Rusia a denuntat vineri 'incercarile extrem de ilogice' de arunca responsabilitatea atacurilor chimice in Siria asupra regimului de la Damasc, acuzand SUA ca doresc sa impuna o 'viziune eronata' asupra acestor incidente, relateaza AFP. Secretarul general al ONU Antonio…

- Administratia de la Washington considera alegerile prezidentiale drept o afacere interna a Rusiei si nu intentioneaza sa lanseze ingerinte, afirma Anthony Godfrey, adjunct al ambasadorului american la Moscova, informeaza site-ul agentiei Tass. "Ambasadorul SUA a facut referiri la alegerile care urmeaza…

- Armata rusa a initiat luni o serie de manevre militare, in mai multe regiuni, folosind platforme mobile de rachete intercontinentale nucleare, informeaza site-ul agentiei Associated Press. Ministerul rus al Apararii a comunicat ca exercitiile militare cu sisteme de rachete Topol-M si Iars se desfasoara…

- Reprezentanții Biroului Relații cu Diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova s-au intilnit cu moldovenii din unele regiuni ale Rusiei: Moscova și regiunea Moscovei, regiunile Tiumen, Kostroma, Lipetsk și Reazan. Reuniunea a avut loc la invitația conducatorului Autonomiei сultural-naționale…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat ca adoptarea legii ce interzice transmisiunea programelor informativ-analitice din Rusia in Republica Moldova discrimineaza mass-media rusa. Potrivit ei, parlamentarii care au votat legea sunt rusofobi.

- Consilierul prezidential american a declarat luna trecuta la Fundatia Jamestown ca SUA au dovezi ale ingerintelor ruse in campania pentru scrutinul prezidential din Mexic, se arata intr-o inregistrare postata sambata pe Twitter de un jurnalist de la cotidianul Reforma."Ati vazut deja semnele…