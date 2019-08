NATO: Un soldat american a fost ucis în Afganistan Soldatul de fost ucis "in timpul unei operatiuni", informeaza, fara alte detalii, comunicatul misiunii NATO, Resolute Support. Alti doi soldati din trupele de comando americane au fost ucisi "in timpul unei operatiuni" la 21 august. Acest deces ridica la cel putin 15 numarul de soldati americani ucisi de la inceputul anului in Afganistan, comparativ cu 12 in total cati au fost ucisi aici in 2018, semn de intensificare a operatiunilor dintre SUA si talibani, in timp ce negocierile pe care cele doua parti le desfasoara in Qatar au intrat pe ultima linie dreapta. Intre 13.000… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

