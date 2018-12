Stiri pe aceeasi tema

- Rusia respinge acuzatiile Statele Unite si NATO de incalcarea Tratatului INF, un document istoric care interzice o intreaga clasa de arme nucleare, relateaza The Associated Press. ”Rusia respecta cu strictete prevederile tratatului, iar partea americana stie acest lucru”, a declarat marti,…

- Secretarul american de stat, Mike Pompeo, a cerut marti, intr-un discurs sustinut la Bruxelles, sa fie combatute tari precum Rusia, Iranul sau China pentru nerespectarea tratatelor internationale, dar in acelasi timp el a criticat multilateralismul despre care considera ca aduce mai multe avantaje…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a amintit marti ca Ucraina nu este membra a Aliantei, al carei fundament este apararea colectiva a membrilor ei, dar a subliniat ca aceasta organizatie sustine suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei in fata amenintarilor Rusiei, transmite agentia…

- Moscova trebuie sa se conformeze pe deplin si "fara intarziere" tratatului cu SUA privind rachetele nucleare, a afirmat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, subliniind ca noile rachete cu raza medie de actiune ale Rusiei pun in "serios pericol" acest tratat, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Tratatul…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a solicitat in aceasta dupa-amiaza o reuniune de urgența Ucraina - NATO pentru a discuta situația creata dupa ce marina militara a Rusiei a atacat ieri trei nave de razboi ucrainene. Intalnirea va avea loc la Bruxelles.

- Tarile Uniunii Europene vor adopta o pozitie dura in relatia cu Marea Britanie in privinta cooperarii in domeniul securitatii post-Brexit, a declarat negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, conform unor surse citate de cotidianul Financial Times.

- Trei lideri occidentali importanti urmeaza sa viziteze succesiv Macedonia, incepand de joi, pentru a-si exprima sprijinul fata de demersurile premierului Zoran Zaev de a valida acordul cu Grecia privind denumirea tarii sale si, implicit, de a face inca un pas catre aderarea acesteia la NATO, relateaza…